Новинки Кино
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
- Откуда: Mongolia
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Новинки Кино
rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
Re: Новинки Кино
Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
Re: Новинки Кино
Самый классный сериал на рынке нашего кино это сериал "Физрук" в апреле вышел новый сезон!В главной роли Нагиев Дмитрий!Отличный смешной сериал!Все сезоны взрывные!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 май 2017, 11:41
Re: Новинки Кино
Обожаю все части Пиратов и с нетерпением жду новой части. Недавно пересмотрел предыдущие на портале http://vipvidos.info/online/videohd-293043-Anri Качество супер и абсолютно бесплатно.
- Екатерина88
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 05:29
Re: Новинки Кино
То же нравятся пираты карибского моря, жду новую часть. Еще хочу новый форсаж посмотреть - он вышел уже. И трансформеры.
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