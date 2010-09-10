Новинки Кино

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Mamed7
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
Откуда: Mongolia
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Новинки Кино

Сообщение Mamed7 » 18 сен 2016, 13:22

rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
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Fenics
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 15:23

Re: Новинки Кино

Сообщение Fenics » 20 дек 2016, 15:46

Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
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guru11
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 11:32

Re: Новинки Кино

Сообщение guru11 » 27 апр 2017, 11:36

Самый классный сериал на рынке нашего кино это сериал "Физрук" в апреле вышел новый сезон!В главной роли Нагиев Дмитрий!Отличный смешной сериал!Все сезоны взрывные!
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Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Новинки Кино

Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 16:34

Хороший фильм - Принцесса-невеста.
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Andreybest78
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 12:43

Re: Новинки Кино

Сообщение Andreybest78 » Сегодня, 12:48

Посмотрел фильм, очень понравился «Мумия» 2017 года http://kinokong.cc/23078-mumiya-2017-sm ... nline.html . Мне все фильмы мумия нравятся.
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