Новинки Кино
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
- Откуда: Mongolia
- Контактная информация:
Новинки Кино
rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
Re: Новинки Кино
Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
Re: Новинки Кино
Самый классный сериал на рынке нашего кино это сериал "Физрук" в апреле вышел новый сезон!В главной роли Нагиев Дмитрий!Отличный смешной сериал!Все сезоны взрывные!
Re: Новинки Кино
Хороший фильм - Принцесса-невеста.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 июл 2017, 12:43
Re: Новинки Кино
Посмотрел фильм, очень понравился «Мумия» 2017 года http://kinokong.cc/23078-mumiya-2017-sm ... nline.html . Мне все фильмы мумия нравятся.
Re: Новинки Кино
Из новинок посмотрел фильм Не твоё тело. Прикольный и хорошо снят, как и сама игра актеров. Можно смело ставит пять баллов по пятибалльной шкале.
Re: Новинки Кино
Самые новые и классные фильмы этого года. Вот недавно посмотрел фантастику этого месяца Лига справедливости http://kinouniverse.ru/fentezi/2444-liga-spravedlivosti-2017.html
Очень понравился, тем более там все супергерои, даже Чудо-женщина)
А вы какие новинки посмотрели?
Очень понравился, тем более там все супергерои, даже Чудо-женщина)
А вы какие новинки посмотрели?
Re: Новинки Кино
Классное продолжение второй части Джуманджи: Зов джунглей (2017) http://kinouniverse.ru/treylery/2445-dzhumandzhi.html
Первую часть смотрел еще 1995 году. Очень классный фильм.
Первую часть смотрел еще 1995 году. Очень классный фильм.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 03:47
- Контактная информация:
Re: Новинки Кино
А я на днях пересматривал фильм "Варкрафт", смотрю его уже раз 5)) но сейчас это еще более актуально потому что скоро выйдет официальная ванила, кто в теме тот поймет) Рекомендую к просмотру всем фанатам этой вселенной.
З.Ы. смотрел кстати здесь http://filmytyt.net/6-varkraft.html
З.Ы. смотрел кстати здесь http://filmytyt.net/6-varkraft.html
Re: Новинки Кино
Посмотрел американскую новинку 2019-го года Аполлон-11 , об лунной программе США, подготовке к полёту и всё такое.
Красиво и зрелищно снято, в то же время без излишних "перегибов", есть что посмотреть.
Рекомендую, об напрасно потраченном времени на просмотр не пожалеете.
Красиво и зрелищно снято, в то же время без излишних "перегибов", есть что посмотреть.
Рекомендую, об напрасно потраченном времени на просмотр не пожалеете.
Re: Новинки Кино
Мне понравилась вот эта подборка http://kino-novinki.net/load/russkie_serialy/21 отличных русских сериалов!
Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя