Новинки Кино

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Mamed7
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
Откуда: Mongolia
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Новинки Кино

Сообщение Mamed7 » 18 сен 2016, 13:22

rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
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Fenics
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 15:23

Re: Новинки Кино

Сообщение Fenics » 20 дек 2016, 15:46

Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
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guru11
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 11:32

Re: Новинки Кино

Сообщение guru11 » 27 апр 2017, 11:36

Самый классный сериал на рынке нашего кино это сериал "Физрук" в апреле вышел новый сезон!В главной роли Нагиев Дмитрий!Отличный смешной сериал!Все сезоны взрывные!
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Троллебус
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 00:12

Re: Новинки Кино

Сообщение Троллебус » 14 июл 2017, 16:34

Хороший фильм - Принцесса-невеста.
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Andreybest78
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 12:43

Re: Новинки Кино

Сообщение Andreybest78 » 24 июл 2017, 12:48

Посмотрел фильм, очень понравился «Мумия» 2017 года http://kinokong.cc/23078-mumiya-2017-sm ... nline.html . Мне все фильмы мумия нравятся.
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Новинки Кино

Сообщение mihel60 » 26 окт 2017, 17:50

Из новинок посмотрел фильм Не твоё тело. Прикольный и хорошо снят, как и сама игра актеров. Можно смело ставит пять баллов по пятибалльной шкале.

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nel1988
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 00:48
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Re: Новинки Кино

Сообщение nel1988 » 01 дек 2017, 19:09

Самые новые и классные фильмы этого года. Вот недавно посмотрел фантастику этого месяца Лига справедливости http://kinouniverse.ru/fentezi/2444-liga-spravedlivosti-2017.html
Очень понравился, тем более там все супергерои, даже Чудо-женщина)
А вы какие новинки посмотрели?
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nel1988
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 дек 2015, 00:48
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Re: Новинки Кино

Сообщение nel1988 » 02 дек 2017, 12:05

Классное продолжение второй части Джуманджи: Зов джунглей (2017) http://kinouniverse.ru/treylery/2445-dzhumandzhi.html
Первую часть смотрел еще 1995 году. Очень классный фильм.
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vovkaKrokodil
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 03:47
Откуда: Рязань
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Re: Новинки Кино

Сообщение vovkaKrokodil » 05 июн 2019, 04:00

А я на днях пересматривал фильм "Варкрафт", смотрю его уже раз 5)) но сейчас это еще более актуально потому что скоро выйдет официальная ванила, кто в теме тот поймет) Рекомендую к просмотру всем фанатам этой вселенной.
З.Ы. смотрел кстати здесь http://filmytyt.net/6-varkraft.html
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koshubsky
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 20:32

Re: Новинки Кино

Сообщение koshubsky » 02 июл 2019, 00:08

Посмотрел американскую новинку 2019-го года Аполлон-11 , об лунной программе США, подготовке к полёту и всё такое.
Красиво и зрелищно снято, в то же время без излишних "перегибов", есть что посмотреть.
Рекомендую, об напрасно потраченном времени на просмотр не пожалеете. 8)
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koshubsky
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 20:32

Re: Новинки Кино

Сообщение koshubsky » 22 июл 2019, 23:25

С удовольствием глянул новую экранизацию диснеевого мультфильма Король лев .
Хоть и давно вышел из того возраста, когда запоем смотрят мудбтики, но этот с удовольствием посмотрел вместе с малым.
Рекомендую и вам это сделать, не пожалеете :)
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koshubsky
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 20:32

Re: Новинки Кино

Сообщение koshubsky » 01 авг 2019, 22:03

Начали с женой смотреть тайский сериал Парень в аренду , об двух девушках, которые никак не могут найти свою половинку.
Оказывается, в Таиланде не только боевики умеют хорошо снимать, обычные жизненные фильмы тоже неплохие есть)
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Новинки Кино

Сообщение Baanse » 11 сен 2019, 11:04

Есть много хороших сериалов, особенно если смотреть в хорошем качестве, но для разнообразия смотрим и фильмы. Из последних очень понравился План Побега, первые две части отличные, но вот третья оказалась более интересной и с крутой идеей. Кто не смотрел, советую тут http://kinotochka.club/10941-plan-pobega-3-dyavolskaya-stanciya-2019-bd.html в хорошем качестве посмотреть. Если и выходят новинки, то сразу сюда, одним из первых добавляют. Знали?
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vovkaKrokodil
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 03:47
Откуда: Рязань
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Re: Новинки Кино

Сообщение vovkaKrokodil » 27 окт 2019, 00:31

В связи с недоступностью плееров практически на всех сайтах с онлайн фильмами, хочу посоветовать сайт где смотрю сам http://smotri-tut.online здесь всегда обновляют плеера на рабочие :wink:
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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Re: Новинки Кино

Сообщение Baanse » 14 минут назад

vovkaKrokodil писал(а):В связи с недоступностью плееров практически на всех сайтах с онлайн фильмами, хочу посоветовать сайт где смотрю сам здесь всегда обновляют плеера на рабочие :wink:



Это было не так давно, но в целом вы правы, часто плееры подводят на многих сайтах, вот поэтому искал надежный, где можно смотреть онлайн без этих вот трудностей, плюс бесплатно скачать через торрент в отличном качестве. Этот сайт всегда первым выставляет новинки, для просмотра регистрация не нужна и скачивание проходит быстро. Рекомендую, он первый в закладках.
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