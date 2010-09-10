Новинки Кино
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
- Откуда: Mongolia
- Контактная информация:
Новинки Кино
rnrnИ сейчас мы доросли до этого кино Может быть этот фильм и тогда, и сейчас был и есть актуален Но всё равно по центральным каналам нам его не покажут И я сейчас даже не хочу обсуждать надо или нет Просто представляется, что для 1 и 2 канала ТВ есть какой-то узкий список фильмов, одобренных к просмотруrnrn
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
Re: Новинки Кино
Ребят, а кто ходил на фильм "Новогодний корпоратив", что скажите? Хорошая комедия или не стоит на нее тратить время и деньги?
Re: Новинки Кино
Самый классный сериал на рынке нашего кино это сериал "Физрук" в апреле вышел новый сезон!В главной роли Нагиев Дмитрий!Отличный смешной сериал!Все сезоны взрывные!
Re: Новинки Кино
Хороший фильм - Принцесса-невеста.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 июл 2017, 12:43
Re: Новинки Кино
Посмотрел фильм, очень понравился «Мумия» 2017 года http://kinokong.cc/23078-mumiya-2017-sm ... nline.html . Мне все фильмы мумия нравятся.
Re: Новинки Кино
Из новинок посмотрел фильм Не твоё тело. Прикольный и хорошо снят, как и сама игра актеров. Можно смело ставит пять баллов по пятибалльной шкале.
Re: Новинки Кино
Самые новые и классные фильмы этого года. Вот недавно посмотрел фантастику этого месяца Лига справедливости http://kinouniverse.ru/fentezi/2444-liga-spravedlivosti-2017.html
Очень понравился, тем более там все супергерои, даже Чудо-женщина)
А вы какие новинки посмотрели?
Очень понравился, тем более там все супергерои, даже Чудо-женщина)
А вы какие новинки посмотрели?
Re: Новинки Кино
Классное продолжение второй части Джуманджи: Зов джунглей (2017) http://kinouniverse.ru/treylery/2445-dzhumandzhi.html
Первую часть смотрел еще 1995 году. Очень классный фильм.
Первую часть смотрел еще 1995 году. Очень классный фильм.
- vovkaKrokodil
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 03:47
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Новинки Кино
А я на днях пересматривал фильм "Варкрафт", смотрю его уже раз 5)) но сейчас это еще более актуально потому что скоро выйдет официальная ванила, кто в теме тот поймет) Рекомендую к просмотру всем фанатам этой вселенной.
З.Ы. смотрел кстати здесь http://filmytyt.net/6-varkraft.html
З.Ы. смотрел кстати здесь http://filmytyt.net/6-varkraft.html
- vovkaKrokodil
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 03:47
- Откуда: Рязань
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Re: Новинки Кино
В связи с недоступностью плееров практически на всех сайтах с онлайн фильмами, хочу посоветовать сайт где смотрю сам http://smotri-tut.online здесь всегда обновляют плеера на рабочие
Re: Новинки Кино
Фильм Хэллоуин Мэдеи 2
Отец не отпускает свою дочь Тиффани на хэллоуинскую вечеринку, но из-за работы не может за ней проследить. Он просит тетю Мэдею присмотреть за девушкой. Старушка не подозревает, какие ужасы ее ждут...
Отец не отпускает свою дочь Тиффани на хэллоуинскую вечеринку, но из-за работы не может за ней проследить. Он просит тетю Мэдею присмотреть за девушкой. Старушка не подозревает, какие ужасы ее ждут...
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: Новинки Кино
Что посмотреть из качественной фантастики?
ленивый котэ ))
Re: Новинки Кино
allenatore писал(а):Что посмотреть из качественной фантастики?
Скоро выйдет в прокат отличная фантастика «Годзилла против Конга» и уже начали снимать «Кредо убийцы 2» - я бы именно эти фильмы посмотрел с удовольствием. А то за время мирового карантина так ничего нормального в прокат и не вышло, а шлак и смотреть не хочется. Зато пересмотрел все старые добрые фильмы по второму разу))
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