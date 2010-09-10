Новинки Кино
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Новинки Кино
Приятно осознавать, что на фоне всеобщего состояния «что бы это посмотреть», этой осенью/зимой вырисовалось несколько фильмов, разрушивших данную тенденцию. Один из них, именно обсуждаемая «Миссия невыполнима. Протокол Фантом». Фильм понравился, прежде всего, своей динамикой, актерской игрой, эффектами. Было бы превосходно, запустить в прокат сразу пятую часть, чтобы продолжения можно было бы долго не ждать, а получить все и сразу.
Re: Новинки Кино
Еще не видел фильма, но уже хочу отозваться хорошо о нем. Квартет И – именно это название мне стало известно не так давно, и, кстати, не из фильма, а из Интернета, с какого-то обсуждения на форуме. Ребята мне ранее были неизвестны, но после просмотра фильма стал считать их настоящими звездами. Трудно у нас сейчас с такими диалогами, с такими сюжетами, с таким кино, в целом. Думаю, многие со мной согласятся. На премьеру «О чем еще говорят мужчины» пошел бы уже сегодня, но, к сожалению, еще придется подождать. Рад, что в конце уходящего года можно искренне порадоваться. Есть хорошие люди на свете, те, которые делают что-то приятное для других, а не только себе.
Re: Новинки Кино
Мне понравился из последних фильмов - "О чем еще говорят мужчины".
Re: Новинки Кино
подскажите где этот парень снимался http://about-hunger-games.ru/content/dz ... etyreh-let ?
Re: Новинки Кино
а мне больше всего нравится 8 сезон доктора хауса. Уже купила себе футболку с ним http://www.futbolkirussia.ru/content/futbolki-s-hausom ну и конечно все вышедшие 14 серий посмотрела,теперь буду ждать следующие 6
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4562
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: Новинки Кино
demo90 писал(а):За последний месяц вышло несколько фильмов, которые можно и стоит посмотреть:
Из всего этого(по ссылке на общий сайт),имхо,заслуживает внимания только "Пропавший" с Эшли Джадд.
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4562
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: Новинки Кино
посмотрела "Особое мнение" с Томом Крузом-фанастика с умными мыслями,неплохой,рекомендую(и режиссёр -Стивен Спилберг)
Re: Новинки Кино
Посмотрел фильм Орда, кино класс. 300 лет – это жестко))) кино фантастика, но смотрится на одном дыхании.
Re: Новинки Кино
Вроде всё просто - www.kinopoisk.rucferaa писал(а):подскажите где этот парень снимался http://about-hunger-games.ru/content/dz ... etyreh-let ?
Re: Новинки Кино
Судя по активности темы, в кино новинок нет ваще
"Иногда очень выгодно выглядеть дурочкой" (с) "Завтрак у Тиффани"
Re: Новинки Кино
Есть как минимум одна интересная новика (с 11 апреля показывать начнут) - "ку! Кин-дза-дза" мульт от Данелии. А интересная потому что ноль гламура и дури, не подходящая под общее клеймо. Георгий-то явно делал по старым канонам. Трейлер - http://www.youtube.com/watch?v=h9om9eXWkxs
Re: Новинки Кино
Убедительная просьба -не выкладывать ссылки на сайты с вирусами
И это пройдет...
Re: Новинки Кино
Bebbi, не знаю про гламур и дурь) Но мультфильм порадовал, была в киношке недавно... с удовольствием досмотрела до конца. А то часто сейчас ухожу с середины фильмов. Тут прям мультфильм привлек мое внимание. Хорошо, что автор оригинальный, а не так как щас это модно) У них даже сайт красивый kukindzadza.com
Re: Новинки Кино
Кин-дза-дза мне не сильно. А вот этот мультик жду, мне первая часть сильно понравилась. Уже через две недели показывать начнут.
Re: Новинки Кино
"Одинокий рейнджер", вестерн от создателей Пиратов карибских. Не такое классное кинцо как про Джека Воробья, но мне понравилось. Индеец-Депп — молоток.
Re: Новинки Кино
может все же - томагавк?
Re: Новинки Кино
Томагавка в кадре не заметил. Зато револьверы, цепи, палки и ножи — в количестве. И динамит. Много динамита.
Re: Новинки Кино
Интересные фильмы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 июл 2013, 11:56
Re: Новинки Кино
Одинокий рейнджер, думаю единственное стоящее, что стоит посмотреть на сегодняшний момент!
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Re: Новинки Кино
Фильм "Лучшее предложение" из новинок очень хорош. Джеффри Раш всё-таки сильный актёр!
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