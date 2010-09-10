Новинки Кино

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Joorian
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 21:55

Новинки Кино

Сообщение Joorian » 19 дек 2011, 12:27

Приятно осознавать, что на фоне всеобщего состояния «что бы это посмотреть», этой осенью/зимой вырисовалось несколько фильмов, разрушивших данную тенденцию. Один из них, именно обсуждаемая «Миссия невыполнима. Протокол Фантом». Фильм понравился, прежде всего, своей динамикой, актерской игрой, эффектами. Было бы превосходно, запустить в прокат сразу пятую часть, чтобы продолжения можно было бы долго не ждать, а получить все и сразу.
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Joorian
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 21:55

Re: Новинки Кино

Сообщение Joorian » 26 дек 2011, 12:55

Еще не видел фильма, но уже хочу отозваться хорошо о нем. Квартет И – именно это название мне стало известно не так давно, и, кстати, не из фильма, а из Интернета, с какого-то обсуждения на форуме. Ребята мне ранее были неизвестны, но после просмотра фильма стал считать их настоящими звездами. Трудно у нас сейчас с такими диалогами, с такими сюжетами, с таким кино, в целом. Думаю, многие со мной согласятся. На премьеру «О чем еще говорят мужчины» пошел бы уже сегодня, но, к сожалению, еще придется подождать. Рад, что в конце уходящего года можно искренне порадоваться. Есть хорошие люди на свете, те, которые делают что-то приятное для других, а не только себе.
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Новинки Кино

Сообщение Ложкина » 22 фев 2012, 02:56

Мне понравился из последних фильмов - "О чем еще говорят мужчины".
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cferaa
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 02:52

Re: Новинки Кино

Сообщение cferaa » 03 мар 2012, 03:05

подскажите где этот парень снимался http://about-hunger-games.ru/content/dz ... etyreh-let ?
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kirieshka
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:08

Re: Новинки Кино

Сообщение kirieshka » 05 мар 2012, 15:12

а мне больше всего нравится 8 сезон доктора хауса. Уже купила себе футболку с ним http://www.futbolkirussia.ru/content/futbolki-s-hausom ну и конечно все вышедшие 14 серий посмотрела,теперь буду ждать следующие 6
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tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4562
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: Новинки Кино

Сообщение tanturilla » 04 июн 2012, 11:37

demo90 писал(а):За последний месяц вышло несколько фильмов, которые можно и стоит посмотреть:

Из всего этого(по ссылке на общий сайт),имхо,заслуживает внимания только "Пропавший" с Эшли Джадд.
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tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4562
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: Новинки Кино

Сообщение tanturilla » 24 июн 2012, 01:14

посмотрела "Особое мнение" с Томом Крузом-фанастика с умными мыслями,неплохой,рекомендую(и режиссёр -Стивен Спилберг)
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джери
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 май 2012, 13:48

Re: Новинки Кино

Сообщение джери » 26 сен 2012, 20:05

Посмотрел фильм Орда, кино класс. 300 лет – это жестко))) кино фантастика, но смотрится на одном дыхании.
f_505f681d84659.jpg
f_505f681d84659.jpg (101.68 КБ) 12008 просмотров
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Новинки Кино

Сообщение GlebAl » 26 сен 2012, 21:19

cferaa писал(а):подскажите где этот парень снимался http://about-hunger-games.ru/content/dz ... etyreh-let ?
Вроде всё просто - www.kinopoisk.ru
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Ksushka62
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 23:23

Re: Новинки Кино

Сообщение Ksushka62 » 19 окт 2012, 22:05

Судя по активности темы, в кино новинок нет ваще :D
"Иногда очень выгодно выглядеть дурочкой" (с) "Завтрак у Тиффани"
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Bebbi
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 мар 2010, 14:27

Re: Новинки Кино

Сообщение Bebbi » 15 мар 2013, 17:35

Есть как минимум одна интересная новика (с 11 апреля показывать начнут) - "ку! Кин-дза-дза" мульт от Данелии. А интересная потому что ноль гламура и дури, не подходящая под общее клеймо. Георгий-то явно делал по старым канонам. Трейлер - http://www.youtube.com/watch?v=h9om9eXWkxs
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Новинки Кино

Сообщение Князь » 30 мар 2013, 14:11

Убедительная просьба -не выкладывать ссылки на сайты с вирусами
И это пройдет...
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Naigi
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 17 дек 2010, 13:36

Re: Новинки Кино

Сообщение Naigi » 14 апр 2013, 23:34

Bebbi, не знаю про гламур и дурь) Но мультфильм порадовал, была в киношке недавно... с удовольствием досмотрела до конца. А то часто сейчас ухожу с середины фильмов. Тут прям мультфильм привлек мое внимание. Хорошо, что автор оригинальный, а не так как щас это модно) У них даже сайт красивый kukindzadza.com :)
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Canceller
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 18:43

Re: Новинки Кино

Сообщение Canceller » 06 июн 2013, 12:30

Кин-дза-дза мне не сильно. А вот этот мультик жду, мне первая часть сильно понравилась. Уже через две недели показывать начнут.

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Canceller
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 18:43

Re: Новинки Кино

Сообщение Canceller » 08 июл 2013, 21:26

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"Одинокий рейнджер", вестерн от создателей Пиратов карибских. Не такое классное кинцо как про Джека Воробья, но мне понравилось. Индеец-Депп — молоток.
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Avtoex
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 17 мар 2012, 16:09

Re: Новинки Кино

Сообщение Avtoex » 08 июл 2013, 22:55

может все же - томагавк? :wink:
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Canceller
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 18:43

Re: Новинки Кино

Сообщение Canceller » 09 июл 2013, 19:35

Томагавка в кадре не заметил. Зато револьверы, цепи, палки и ножи — в количестве. И динамит. Много динамита.
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movie46
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 20:15

Re: Новинки Кино

Сообщение movie46 » 10 июл 2013, 20:16

Интересные фильмы
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Мрачный типок
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2013, 11:56

Re: Новинки Кино

Сообщение Мрачный типок » 19 июл 2013, 12:00

Одинокий рейнджер, думаю единственное стоящее, что стоит посмотреть на сегодняшний момент!
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allenatore
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
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Контактная информация пользователя allenatore

Re: Новинки Кино

Сообщение allenatore » 16 авг 2013, 12:51

Фильм "Лучшее предложение" из новинок очень хорош. Джеффри Раш всё-таки сильный актёр!
иностранные языки по Skype (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, греческий, шведский, польский, чешский, словацкий, венгерский)
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