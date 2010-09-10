Сообщение Joorian » 26 дек 2011, 12:55

Еще не видел фильма, но уже хочу отозваться хорошо о нем. Квартет И – именно это название мне стало известно не так давно, и, кстати, не из фильма, а из Интернета, с какого-то обсуждения на форуме. Ребята мне ранее были неизвестны, но после просмотра фильма стал считать их настоящими звездами. Трудно у нас сейчас с такими диалогами, с такими сюжетами, с таким кино, в целом. Думаю, многие со мной согласятся. На премьеру «О чем еще говорят мужчины» пошел бы уже сегодня, но, к сожалению, еще придется подождать. Рад, что в конце уходящего года можно искренне порадоваться. Есть хорошие люди на свете, те, которые делают что-то приятное для других, а не только себе.