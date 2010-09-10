Сообщение Vampire » 19 дек 2011, 13:46

Друзья, скажите, кто-нибудь бывал в Тайланде например? Я собираюсь в ближайшее время туда уехать отдохнуть, попутешествовать недели на 3, может быть больше. Меня смущает один момент - я аллергик и у меня часто случается аллергия на еду, у меня на такие случае конечно же всегда есть полисорб, который врач советует брать с собой везде на всякий пожарный. Но все же весь полисорб мира я туда с собой взять вряд ли смогу)) поэтому очень хочется узнать, чего точно стоит избегать из еды? И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?