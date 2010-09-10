Азия со всеми вытекающими:)
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Азия со всеми вытекающими:)
Друзья, скажите, кто-нибудь бывал в Тайланде например? Я собираюсь в ближайшее время туда уехать отдохнуть, попутешествовать недели на 3, может быть больше. Меня смущает один момент - я аллергик и у меня часто случается аллергия на еду, у меня на такие случае конечно же всегда есть полисорб, который врач советует брать с собой везде на всякий пожарный. Но все же весь полисорб мира я туда с собой взять вряд ли смогу)) поэтому очень хочется узнать, чего точно стоит избегать из еды? И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?
Re: Азия со всеми вытекающими:)
Vampire писал(а):Друзья, скажите, кто-нибудь бывал в Тайланде например? Я собираюсь в ближайшее время туда уехать отдохнуть, попутешествовать недели на 3, может быть больше. Меня смущает один момент - я аллергик и у меня часто случается аллергия на еду, у меня на такие случае конечно же всегда есть полисорб, который врач советует брать с собой везде на всякий пожарный. Но все же весь полисорб мира я туда с собой взять вряд ли смогу)) поэтому очень хочется узнать, чего точно стоит избегать из еды? И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?
Еда тайская очень специфична, так же как и запахи. И растения там цветут круглый год. Предугадать сложно, лучше уж полисорб брать с собой и выучить его латинское название, что бы докупать на месте.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Азия со всеми вытекающими:)
полисорб от аллергия? ню-ню и хехе Толчёная скорлупа лучше)))
Я б давно на том свете была при таком действенном лекарстве.
"И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?" При аллергии - никак практически. Ешьте то, что ели всегда, на что у Вас аллергии нет, это Вы должны уже знать давно. Ну и антигистамины пусть доктор пропишет на время отпуска, если у Вас аллергия.
Я б давно на том свете была при таком действенном лекарстве.
"И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?" При аллергии - никак практически. Ешьте то, что ели всегда, на что у Вас аллергии нет, это Вы должны уже знать давно. Ну и антигистамины пусть доктор пропишет на время отпуска, если у Вас аллергия.
Re: Азия со всеми вытекающими:)
Vampire писал(а):Друзья, скажите, кто-нибудь бывал в Тайланде например? Я собираюсь в ближайшее время туда уехать отдохнуть, попутешествовать недели на 3, может быть больше. Меня смущает один момент - я аллергик и у меня часто случается аллергия на еду, у меня на такие случае конечно же всегда есть полисорб, который врач советует брать с собой везде на всякий пожарный. Но все же весь полисорб мира я туда с собой взять вряд ли смогу)) поэтому очень хочется узнать, чего точно стоит избегать из еды? И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?
Тайская еда очень специфична... Выучите для себя фразу: "Ноу спайс, ноу чили"
а вообще там гряно и вонюче как в большинстве бедных стран азии... но пляжи на островах хорошие
Re: Азия со всеми вытекающими:)
да пляжи меня пока не так сильно волнуют, как мое возможное самочувствие))
Re: Азия со всеми вытекающими:)
Vampire ну так сходите сюда viewtopic.php?f=19&t=12329 на адаптацию
Re: Азия со всеми вытекающими:)
сомневаюсь, что это имеет какое-то отношение к настоящей вьетнамской кухне)
Re: Азия со всеми вытекающими:)
Bazooka
Буквально в сотне метров от нашего генконсульства в Шанхае
(самый центральный центр города)
в переулке, воняло так, что я чуть в обморок не упал.
А вы говорите, бедные страны...
Буквально в сотне метров от нашего генконсульства в Шанхае
(самый центральный центр города)
в переулке, воняло так, что я чуть в обморок не упал.
А вы говорите, бедные страны...
Re: Азия со всеми вытекающими:)
боже, что же ждет меня(
Re: Азия со всеми вытекающими:)
сидите дома или Вас насильно тащат?
Re: Азия со всеми вытекающими:)
нет, меня, конечно, никто не тащит, но мне самой очень интересно и хочется там побывать. и все бы хорошо, если бы не мои проблемы с аллергией(
- Cartagen
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 янв 2012, 20:03
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Азия со всеми вытекающими:)
Сколько примерно стоит поездка в Таиланд вдвоем на две недели?
Re: Азия со всеми вытекающими:)
Cartagen писал(а):Сколько примерно стоит поездка в Таиланд вдвоем на две недели?
Дикарем или по путевке?
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
Re: Азия со всеми вытекающими:)
смотря куда и как. от отеля многое зависит.
Re: Азия со всеми вытекающими:)
Жизнь в гипоаллергенном https://tion.ru/blog/obustroystvo-ideal ... nogo-byta/ окружении может значительно улучшить качество жизни для людей с аллергиями и чувствительной кожей. Основа идеального гипоаллергенного быта начинается с выбора правильной мебели и отделочных материалов. Используйте гипоаллергенные материалы, такие как дерево без смол и формальдегида, и текстиль без синтетических волокон.
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