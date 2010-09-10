Азия со всеми вытекающими:)

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Vampire
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 13:33

Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение Vampire » 19 дек 2011, 13:46

Друзья, скажите, кто-нибудь бывал в Тайланде например? Я собираюсь в ближайшее время туда уехать отдохнуть, попутешествовать недели на 3, может быть больше. Меня смущает один момент - я аллергик и у меня часто случается аллергия на еду, у меня на такие случае конечно же всегда есть полисорб, который врач советует брать с собой везде на всякий пожарный. Но все же весь полисорб мира я туда с собой взять вряд ли смогу)) поэтому очень хочется узнать, чего точно стоит избегать из еды? И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение pas2005 » 20 дек 2011, 01:19

Vampire писал(а):Друзья, скажите, кто-нибудь бывал в Тайланде например? Я собираюсь в ближайшее время туда уехать отдохнуть, попутешествовать недели на 3, может быть больше. Меня смущает один момент - я аллергик и у меня часто случается аллергия на еду, у меня на такие случае конечно же всегда есть полисорб, который врач советует брать с собой везде на всякий пожарный. Но все же весь полисорб мира я туда с собой взять вряд ли смогу)) поэтому очень хочется узнать, чего точно стоит избегать из еды? И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?

Еда тайская очень специфична, так же как и запахи. И растения там цветут круглый год. Предугадать сложно, лучше уж полисорб брать с собой и выучить его латинское название, что бы докупать на месте.
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение никанора » 20 дек 2011, 11:07

полисорб от аллергия? ню-ню и хехе Толчёная скорлупа лучше)))

Я б давно на том свете была при таком действенном лекарстве.

"И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?" При аллергии - никак практически. Ешьте то, что ели всегда, на что у Вас аллергии нет, это Вы должны уже знать давно. Ну и антигистамины пусть доктор пропишет на время отпуска, если у Вас аллергия.
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение Bazooka » 20 дек 2011, 13:51

Vampire писал(а):Друзья, скажите, кто-нибудь бывал в Тайланде например? Я собираюсь в ближайшее время туда уехать отдохнуть, попутешествовать недели на 3, может быть больше. Меня смущает один момент - я аллергик и у меня часто случается аллергия на еду, у меня на такие случае конечно же всегда есть полисорб, который врач советует брать с собой везде на всякий пожарный. Но все же весь полисорб мира я туда с собой взять вряд ли смогу)) поэтому очень хочется узнать, чего точно стоит избегать из еды? И как вообще помочь организму приспособиться ко всему новому?

Тайская еда очень специфична... Выучите для себя фразу: "Ноу спайс, ноу чили" :)
а вообще там гряно и вонюче как в большинстве бедных стран азии... но пляжи на островах хорошие
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Vampire
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 13:33

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение Vampire » 21 дек 2011, 12:42

да пляжи меня пока не так сильно волнуют, как мое возможное самочувствие))
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение никанора » 21 дек 2011, 13:48

Vampire ну так сходите сюда viewtopic.php?f=19&t=12329 на адаптацию
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Vampire
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 13:33

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение Vampire » 23 дек 2011, 17:10

сомневаюсь, что это имеет какое-то отношение к настоящей вьетнамской кухне)
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2836
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение MrM » 24 дек 2011, 07:18

Bazooka
Буквально в сотне метров от нашего генконсульства в Шанхае
(самый центральный центр города)
в переулке, воняло так, что я чуть в обморок не упал.
А вы говорите, бедные страны...
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Vampire
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 13:33

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение Vampire » 30 дек 2011, 14:16

боже, что же ждет меня(
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение никанора » 30 дек 2011, 14:46

сидите дома или Вас насильно тащат?
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Vampire
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 13:33

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение Vampire » 16 янв 2012, 17:49

нет, меня, конечно, никто не тащит, но мне самой очень интересно и хочется там побывать. и все бы хорошо, если бы не мои проблемы с аллергией(
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Cartagen
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 20:03
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Cartagen

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение Cartagen » 20 янв 2012, 20:13

Сколько примерно стоит поездка в Таиланд вдвоем на две недели?
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pas2005
Знаток RZN.info
Сообщения: 5128
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 08:29
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Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение pas2005 » 22 янв 2012, 17:30

Cartagen писал(а):Сколько примерно стоит поездка в Таиланд вдвоем на две недели?

Дикарем или по путевке?
Ненавижу Приору.
Намерен жить вечно, пока все идет нормально.
Я слишком много пишу что бы все запомнить.
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Vampire
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 13:33

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение Vampire » 27 янв 2012, 14:53

смотря куда и как. от отеля многое зависит.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Азия со всеми вытекающими:)

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 15:40

Жизнь в гипоаллергенном https://tion.ru/blog/obustroystvo-ideal ... nogo-byta/ окружении может значительно улучшить качество жизни для людей с аллергиями и чувствительной кожей. Основа идеального гипоаллергенного быта начинается с выбора правильной мебели и отделочных материалов. Используйте гипоаллергенные материалы, такие как дерево без смол и формальдегида, и текстиль без синтетических волокон.
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