Узнать свой ip
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 окт 2011, 19:08
- Контактная информация:
Узнать свой ip
Ресурс для определения своего ip или адреса в сети и
другой полезной информации .
Адрес :
2ip.ru
другой полезной информации .
Адрес :
2ip.ru
Re: Узнать свой ip
неа, это неправильно )))
Правильно: Выполнить - > cmd ipconfig
Правильно: Выполнить - > cmd ipconfig
Re: Узнать свой ip
спасибо, полезная вещь
Re: Узнать свой ip
Каждый компьютер имеет 2 IP-адреса, которые определяют его положение в интернете и локальной сети. Внешний IP-адрес считается основным, и он требуется для выполнения ряда задач. Его необходимо знать, чтобы установить VPN-соединение с локальной сетью, объединить компьютеры для совместной игры через интернет, напрямую соединить PC друг с другом в различных программах и многого другого. Внутренний IP-адрес используется гораздо реже, и он определяет положение компьютера в локальной сети, к которой он сейчас подключен.
Вы можете вот тут почитать, все про IP адрес , самому долго писать придется https://okeygeek.ru/vneshnijj-i-vnutrennijj-ip-adres-kompyutera-kak-uznat-zachem-nuzhny/ .
Вы можете вот тут почитать, все про IP адрес , самому долго писать придется https://okeygeek.ru/vneshnijj-i-vnutrennijj-ip-adres-kompyutera-kak-uznat-zachem-nuzhny/ .
4 сообщения • Страница 1 из 1
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