Узнать свой ip

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permin2000
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 19:08
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Узнать свой ip

Сообщение permin2000 » 20 дек 2011, 12:30

Ресурс для определения своего ip или адреса в сети и
другой полезной информации .
Адрес :
2ip.ru
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Stranger
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3624
Зарегистрирован: 21 янв 2010, 11:47

Re: Узнать свой ip

Сообщение Stranger » 20 дек 2011, 13:00

неа, это неправильно )))

Правильно: Выполнить - > cmd ipconfig
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БМВ3
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 08:47
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Re: Узнать свой ip

Сообщение БМВ3 » 18 янв 2016, 12:11

спасибо, полезная вещь :)
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AndresS
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 май 2017, 11:58

Re: Узнать свой ip

Сообщение AndresS » 35 минут назад

Каждый компьютер имеет 2 IP-адреса, которые определяют его положение в интернете и локальной сети. Внешний IP-адрес считается основным, и он требуется для выполнения ряда задач. Его необходимо знать, чтобы установить VPN-соединение с локальной сетью, объединить компьютеры для совместной игры через интернет, напрямую соединить PC друг с другом в различных программах и многого другого. Внутренний IP-адрес используется гораздо реже, и он определяет положение компьютера в локальной сети, к которой он сейчас подключен.
Вы можете вот тут почитать, все про IP адрес , самому долго писать придется https://okeygeek.ru/vneshnijj-i-vnutrennijj-ip-adres-kompyutera-kak-uznat-zachem-nuzhny/ . Изображение
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