Ваши вкусы в мире музыки
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
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Re: Ваши вкусы в мире музыки
Слухаю великолепного парня DZIDZIO https://i-ld.biz/mp3/30972-dzidzio-старий-р-к-мина
Re: Ваши вкусы в мире музыки
Всем привет.Не давно нашел в инете сайт Детские песни и мне очень понравилась песня :Есть на белом свете множество дорог Текст и аккорды можете списать здесь: http://www.youthsongs.ru/est_na_belom_svete/
Re: Ваши вкусы в мире музыки
Что то не кто не комментирует. А жаль , хотелось бы узнать мнение.
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