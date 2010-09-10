Ваши вкусы в мире музыки

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
satynrasa
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 13:41

Re: Ваши вкусы в мире музыки

Сообщение satynrasa » 20 дек 2017, 16:18

Изображение
Слухаю великолепного парня DZIDZIO https://i-ld.biz/mp3/30972-dzidzio-старий-р-к-мина
Вернуться к началу
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Ваши вкусы в мире музыки

Сообщение vorog58 » 30 май 2018, 16:50

Всем привет.Не давно нашел в инете сайт Детские песни и мне очень понравилась песня :Есть на белом свете множество дорог Текст и аккорды можете списать здесь: http://www.youthsongs.ru/est_na_belom_svete/
Вернуться к началу
vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Ваши вкусы в мире музыки

Сообщение vorog58 » Сегодня, 10:01

Что то не кто не комментирует. А жаль , хотелось бы узнать мнение.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Музыкальные группы Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей