Ваши вкусы в мире музыки
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
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Re: Ваши вкусы в мире музыки
Слухаю великолепного парня DZIDZIO https://i-ld.biz/mp3/30972-dzidzio-старий-р-к-мина
Re: Ваши вкусы в мире музыки
Всем привет.Не давно нашел в инете сайт Детские песни и мне очень понравилась песня :Есть на белом свете множество дорог Текст и аккорды можете списать здесь: http://www.youthsongs.ru/est_na_belom_svete/
Re: Ваши вкусы в мире музыки
Что то не кто не комментирует. А жаль , хотелось бы узнать мнение.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Ваши вкусы в мире музыки
До недавнего времени я рэп практически не слушал. Бывало, что мне нравились некоторые треки, но это было редко. Сейчас рэп музыка является моей самой любимой. Так, как я еще совсем новый «рэпер», то стараюсь как можно больше информации узнать о самых исполнителях рэпа. Кстати, мне очень понравилась статья http://playboyrussia.com/data/faqty/11-samykh-populyarnykh-reperov-rossii-ot-atl-do-krovostoka/ . Всё подробно и интересно написано.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Ваши вкусы в мире музыки
А меня покорила Александра Зарицкая из группы KAZKA https://muzoncity.art/artist/19-kazka потрясающая певица, что стоит только одна песня Плакала, за неделю собрала миллионы просмотров
Re: Ваши вкусы в мире музыки
Всем привет. Лично я предпочитаю слушать хорошую музыку. Не важно , какому жанру она относится. Рок-н-ролл, попса или шансон. Вот кстати могу порекомендовать музыкальный сайт: https://zmk-music.net/genre/music-2019 где можно послушать и скачать последние новинки. Где представлены исполнители всех жанров. Как уже популярные исполнители . так и молодые .
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