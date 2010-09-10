Ваши вкусы в мире музыки

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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satynrasa
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 13:41

Re: Ваши вкусы в мире музыки

Сообщение satynrasa » 20 дек 2017, 16:18

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Слухаю великолепного парня DZIDZIO https://i-ld.biz/mp3/30972-dzidzio-старий-р-к-мина
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Ваши вкусы в мире музыки

Сообщение vorog58 » 30 май 2018, 16:50

Всем привет.Не давно нашел в инете сайт Детские песни и мне очень понравилась песня :Есть на белом свете множество дорог Текст и аккорды можете списать здесь: http://www.youthsongs.ru/est_na_belom_svete/
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Ваши вкусы в мире музыки

Сообщение vorog58 » 16 июн 2018, 10:01

Что то не кто не комментирует. А жаль , хотелось бы узнать мнение.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Ваши вкусы в мире музыки

Сообщение Anatup » 06 авг 2018, 15:59

До недавнего времени я рэп практически не слушал. Бывало, что мне нравились некоторые треки, но это было редко. Сейчас рэп музыка является моей самой любимой. Так, как я еще совсем новый «рэпер», то стараюсь как можно больше информации узнать о самых исполнителях рэпа. Кстати, мне очень понравилась статья http://playboyrussia.com/data/faqty/11-samykh-populyarnykh-reperov-rossii-ot-atl-do-krovostoka/ . Всё подробно и интересно написано.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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satynrasa
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 13:41

Re: Ваши вкусы в мире музыки

Сообщение satynrasa » 08 ноя 2018, 00:03

А меня покорила Александра Зарицкая из группы KAZKA https://muzoncity.art/artist/19-kazka потрясающая певица, что стоит только одна песня Плакала, за неделю собрала миллионы просмотров
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Ваши вкусы в мире музыки

Сообщение vorog58 » Сегодня, 14:54

Всем привет. Лично я предпочитаю слушать хорошую музыку. Не важно , какому жанру она относится. Рок-н-ролл, попса или шансон. Вот кстати могу порекомендовать музыкальный сайт: https://zmk-music.net/genre/music-2019 где можно послушать и скачать последние новинки. Где представлены исполнители всех жанров. Как уже популярные исполнители . так и молодые .
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