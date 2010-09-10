Сообщение Anatup » 06 авг 2018, 15:59

До недавнего времени я рэп практически не слушал. Бывало, что мне нравились некоторые треки, но это было редко. Сейчас рэп музыка является моей самой любимой. Так, как я еще совсем новый «рэпер», то стараюсь как можно больше информации узнать о самых исполнителях рэпа. Кстати, мне очень понравилась статья http://playboyrussia.com/data/faqty/11-samykh-populyarnykh-reperov-rossii-ot-atl-do-krovostoka/ . Всё подробно и интересно написано.

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.