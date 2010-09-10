Багажник для перевозки лыж

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Petro8i4
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 13:58
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Багажник для перевозки лыж

Сообщение Petro8i4 » 22 дек 2011, 14:13

Добрый день, Господа!
Скажите пожалуйста есть ли в Рязани место, где можно купить багажник для перевозки лыж? Есть ли у кого опыт эксплуатации? Можно ли его установить на обычную крышу без рейлингов? Может быть есть люди, которые могли бы предоставить его в аренду с 30.12 по 9.01??? Был бы очень признателен!!!
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Багажник для перевозки лыж

Сообщение volgovod » 22 дек 2011, 14:26

Petro8i4 писал(а):Добрый день, Господа!
Скажите пожалуйста есть ли в Рязани место, где можно купить багажник для перевозки лыж? Есть ли у кого опыт эксплуатации? Можно ли его установить на обычную крышу без рейлингов? Может быть есть люди, которые могли бы предоставить его в аренду с 30.12 по 9.01??? Был бы очень признателен!!!

А обычные дуги разве не подойдут?
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Лолка
Гость RZN.info
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 13:33

Re: Багажник для перевозки лыж

Сообщение Лолка » 22 дек 2011, 15:04

Petro8i4 писал(а):Добрый день, Господа!
Скажите пожалуйста есть ли в Рязани место, где можно купить багажник для перевозки лыж? Есть ли у кого опыт эксплуатации? Можно ли его установить на обычную крышу без рейлингов? Может быть есть люди, которые могли бы предоставить его в аренду с 30.12 по 9.01??? Был бы очень признателен!!!

А сколько лыж вмещает в себя багажник?
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Petro8i4
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 13:58
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Re: Багажник для перевозки лыж

Сообщение Petro8i4 » 22 дек 2011, 15:23

Мне бы на 4 единицы! Обычные дуги вряд ли, хотя можно конечно попробовать приспособить, но это надо жёстко приматывать!
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Лолка
Гость RZN.info
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 13:33

Re: Багажник для перевозки лыж

Сообщение Лолка » 22 дек 2011, 15:28

а так в машину 2 пары лыж разве не влазиют к вам?
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Багажник для перевозки лыж

Сообщение volgovod » 22 дек 2011, 15:31

Petro8i4 писал(а):Мне бы на 4 единицы! Обычные дуги вряд ли, хотя можно конечно попробовать приспособить, но это надо жёстко приматывать!

Купи две дуги, поставь, примотай к ним лыжи каким-нибудь эластичным шнуров -вот и весь багажник.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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Petro8i4
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 13:58
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Re: Багажник для перевозки лыж

Сообщение Petro8i4 » 22 дек 2011, 15:59

Лолка писал(а):а так в машину 2 пары лыж разве не влазиют к вам?


нет, не влезут, эммм ... горные лыжи!!! 4 пары ... 4 человека в машине, седан.
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Petro8i4
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 21 июл 2007, 13:58
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Re: Багажник для перевозки лыж

Сообщение Petro8i4 » 22 дек 2011, 16:00

volgovod писал(а):
Petro8i4 писал(а):Мне бы на 4 единицы! Обычные дуги вряд ли, хотя можно конечно попробовать приспособить, но это надо жёстко приматывать!

Купи две дуги, поставь, примотай к ним лыжи каким-нибудь эластичным шнуров -вот и весь багажник.


4 пары (может быть я не правильно выразился) ... и всё, что в предыдущем посте.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Багажник для перевозки лыж

Сообщение volgovod » 22 дек 2011, 16:19

Petro8i4 писал(а):
volgovod писал(а):
Petro8i4 писал(а):Мне бы на 4 единицы! Обычные дуги вряд ли, хотя можно конечно попробовать приспособить, но это надо жёстко приматывать!

Купи две дуги, поставь, примотай к ним лыжи каким-нибудь эластичным шнуров -вот и весь багажник.


4 пары (может быть я не правильно выразился) ... и всё, что в предыдущем посте.

4 пары=это 8 лыж, так? ,ширина каждой пусть 15 см., грубо получается в ширину метр двадцать, ширина крыши седана метра полтора точно, обычных дуг должно за глаза хватить.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Багажник для перевозки лыж

Сообщение viktorcok » Вчера, 19:53

Я бы посоветовал вот такое https://farkop-auto.ru/catalog/krepleniya_dlya_lyzh/ крепление Amos ALU BLACK для перевозки лыж на крыше автомобиля. Оно подходит для 3 пар лыж, 1 сноубранда (без крепления!), входит в стоимость. Производители рекомендуют его, но мы и до этого его покупали. Удобно и быстро крепится. Использование его не всегда удобно - установка лыж или сноуборда в этот уголок крайне затруднена, что иногда может занять несколько минут. В общем мы решили для себя, что этот способ - оптимален, поэтому купили именно это крепление.
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