Сообщение Petro8i4 » 22 дек 2011, 14:13

Добрый день, Господа!

Скажите пожалуйста есть ли в Рязани место, где можно купить багажник для перевозки лыж? Есть ли у кого опыт эксплуатации? Можно ли его установить на обычную крышу без рейлингов? Может быть есть люди, которые могли бы предоставить его в аренду с 30.12 по 9.01??? Был бы очень признателен!!!