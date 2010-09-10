Багажник для перевозки лыж
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Багажник для перевозки лыж
Добрый день, Господа!
Скажите пожалуйста есть ли в Рязани место, где можно купить багажник для перевозки лыж? Есть ли у кого опыт эксплуатации? Можно ли его установить на обычную крышу без рейлингов? Может быть есть люди, которые могли бы предоставить его в аренду с 30.12 по 9.01??? Был бы очень признателен!!!
Скажите пожалуйста есть ли в Рязани место, где можно купить багажник для перевозки лыж? Есть ли у кого опыт эксплуатации? Можно ли его установить на обычную крышу без рейлингов? Может быть есть люди, которые могли бы предоставить его в аренду с 30.12 по 9.01??? Был бы очень признателен!!!
Re: Багажник для перевозки лыж
Petro8i4 писал(а):Добрый день, Господа!
Скажите пожалуйста есть ли в Рязани место, где можно купить багажник для перевозки лыж? Есть ли у кого опыт эксплуатации? Можно ли его установить на обычную крышу без рейлингов? Может быть есть люди, которые могли бы предоставить его в аренду с 30.12 по 9.01??? Был бы очень признателен!!!
А обычные дуги разве не подойдут?
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Багажник для перевозки лыж
Petro8i4 писал(а):Добрый день, Господа!
Скажите пожалуйста есть ли в Рязани место, где можно купить багажник для перевозки лыж? Есть ли у кого опыт эксплуатации? Можно ли его установить на обычную крышу без рейлингов? Может быть есть люди, которые могли бы предоставить его в аренду с 30.12 по 9.01??? Был бы очень признателен!!!
А сколько лыж вмещает в себя багажник?
Re: Багажник для перевозки лыж
Мне бы на 4 единицы! Обычные дуги вряд ли, хотя можно конечно попробовать приспособить, но это надо жёстко приматывать!
Re: Багажник для перевозки лыж
а так в машину 2 пары лыж разве не влазиют к вам?
Re: Багажник для перевозки лыж
Petro8i4 писал(а):Мне бы на 4 единицы! Обычные дуги вряд ли, хотя можно конечно попробовать приспособить, но это надо жёстко приматывать!
Купи две дуги, поставь, примотай к ним лыжи каким-нибудь эластичным шнуров -вот и весь багажник.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Багажник для перевозки лыж
Лолка писал(а):а так в машину 2 пары лыж разве не влазиют к вам?
нет, не влезут, эммм ... горные лыжи!!! 4 пары ... 4 человека в машине, седан.
Re: Багажник для перевозки лыж
volgovod писал(а):Petro8i4 писал(а):Мне бы на 4 единицы! Обычные дуги вряд ли, хотя можно конечно попробовать приспособить, но это надо жёстко приматывать!
Купи две дуги, поставь, примотай к ним лыжи каким-нибудь эластичным шнуров -вот и весь багажник.
4 пары (может быть я не правильно выразился) ... и всё, что в предыдущем посте.
Re: Багажник для перевозки лыж
Petro8i4 писал(а):volgovod писал(а):Petro8i4 писал(а):Мне бы на 4 единицы! Обычные дуги вряд ли, хотя можно конечно попробовать приспособить, но это надо жёстко приматывать!
Купи две дуги, поставь, примотай к ним лыжи каким-нибудь эластичным шнуров -вот и весь багажник.
4 пары (может быть я не правильно выразился) ... и всё, что в предыдущем посте.
4 пары=это 8 лыж, так? ,ширина каждой пусть 15 см., грубо получается в ширину метр двадцать, ширина крыши седана метра полтора точно, обычных дуг должно за глаза хватить.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Багажник для перевозки лыж
Я бы посоветовал вот такое https://farkop-auto.ru/catalog/krepleniya_dlya_lyzh/ крепление Amos ALU BLACK для перевозки лыж на крыше автомобиля. Оно подходит для 3 пар лыж, 1 сноубранда (без крепления!), входит в стоимость. Производители рекомендуют его, но мы и до этого его покупали. Удобно и быстро крепится. Использование его не всегда удобно - установка лыж или сноуборда в этот уголок крайне затруднена, что иногда может занять несколько минут. В общем мы решили для себя, что этот способ - оптимален, поэтому купили именно это крепление.
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