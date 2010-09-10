Мода на стиральные машины
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Re: Мода на стиральные машины
Конечно, можно. Только он стоит дорого и я ещё не решил какой ставить.
Re: Мода на стиральные машины
у меня ресанта- 3 штуки. 1 (500 ватт) на котел газовый, 3000 - на дом, 8000 - на улицу. 11000 р. щелкают знатно, напряжение прыгает 140-250, болезнь деревни. Другого варианта не было (наша раша, Бородач)
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Мода на стиральные машины
У меня один пока - 5 Квт, автотрансформаторный. Щёлкают - на реле, что ли?. И у меня проблема не со скачками, просто в сети 250 В, сравнительно стабильных.
Re: Мода на стиральные машины
Наверно на реле, если щелкают. Я не разбираюсь, если честно. До сих пор не могу понять до конца разницу между стабилизатором и трансформатором. А если у Вас не прыгает напряжение, почему не трансформатор на понижение?. (простите если туплю, в меру знаний).
Когда не было стабилизаторов техника сходила с ума. Особенно насосные станции и холодильник. Холодильник в итоге на выброс.
Когда не было стабилизаторов техника сходила с ума. Особенно насосные станции и холодильник. Холодильник в итоге на выброс.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Мода на стиральные машины
Стабилизатор - поскольку они продаются везде. Ну и стабилизация, в качестве побочного эффекта, не повредит.
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Мода на стиральные машины
hope писал(а):До сих пор не могу понять до конца разницу между стабилизатором и трансформатором.
1. Трансформатор - повышает или понижает напряжение на какую-то заданную величину
Никаких регуляторов, ничего не регулируется.
2. Автотрансформатор (Латр) - трансформатор с регулятором, повышает или понижает напряжение в зависимости от положения регулятора.
Нужно побольше сами крУтите регулятор по часовой, нужно поменьше - сами крутите регулятор против часовой.
3. Стабилизатор - это автотрансформатор который сам меряет напряжение и сам "крутит ручку" на сколько надо (в электромеханических стабилизаторах) или переключает разные обмотки трансформатора с помощью реле в релейных.
Re: Мода на стиральные машины
Спасибо, кратко и ясно.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Мода на стиральные машины
Ну если есть проблемы, тогда следует обращаться за ремонтом и делать это своевременно, чтобы так сказать процесс не затягивался. По части этого, нашел сервис http://stirserv.ru/ выручили, не потребовалось новую брать
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