Сообщение hope » 16 янв 2012, 14:02

у меня ресанта- 3 штуки. 1 (500 ватт) на котел газовый, 3000 - на дом, 8000 - на улицу. 11000 р. щелкают знатно, напряжение прыгает 140-250, болезнь деревни. Другого варианта не было (наша раша, Бородач)

Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.