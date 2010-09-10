Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

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витек
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 14:15

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение витек » 07 апр 2015, 14:52

по поводу строить самому или нанять фирму ? Если самому строить ( нанять рабочих, купить материалы, нанять кран. экскаватор ) тогда придется заплатить только прямые затраты . Если нанять фирму то кроме прямых затрат , придется заплатить фирме накладные расходы, плановые накопления, командировочные ... транспортные расходы , много всяких накруток еще они придумают . Получается прямые затраты это себестоимость , по себестоимости ни одна фирма строить не будет , размер накруток зависит от совести директора фирмы , а еще доп работ могут впарить в процессе немеряно ( привезут кирпич и скажут за разгрузку дополнительно платить , или сами лезте в машину и выгружайте... ) Уставной капитал большинства фирм 10 тыс руб , имущество либо в аренде либо теще принадлежит , т е ответственность фирма в случае чего будет нести в размере 10 тыс руб
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TAlex.82
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 11:01

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение TAlex.82 » 08 апр 2015, 09:43

Витек, какой-то пессимистичный у Вас настрой). Во-первых, когда выбираешь подрядчика для строительства дома - он составляет смету. И уже изучив смету и сравнив цены, вы можете сделать осознанный выбор, стоит ли переплачивать и сколько. Большинство маленьких фирм-строителей коттеджей не нанимают официально работников, не содержат больших офисов, и состоят из 2-3 человек (директор+2 прораба), поэтому и не будут накручивать слишком много. А себестоимость дома у них получается ниже за счет наработанных скидок на материалы и дешевой рабочей силы (как правило узбеков). То есть низкая себестоимость + прибыль подрядчика вполне может оказаться равной себестоимости дома, если будет строить непрофессионал (покупать материалы в розничных магазинах, нанимать дорогие бригады). Вы конечно и сами можете нанять дешевых нерусских работников, но тогда придется и самостоятельно следить за ними каждый день. А для этого надо иметь время и теоретические познания, чтобы дом потом не развалился и не протекала крыша.
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blackshark
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение blackshark » 20 мар 2016, 01:53

Боюсь ответ на этот вопрос пока что объективно никто не даст! А если не секрет, что привлекло в данной технологии?
Посмотрел сайт с проектами, учитывая стоимость дома, я не увидел в списке фундамента и кровельных материалов, а значит дом не дешевый получается. В эти деньги лучше(как по мне) построить дом по каменной технологии! На видео показан коэффициент теплопроводности 0.3, стена чтоб быть теплой при такой цифре должна быть толще 500мм, опять же в пользу каменной технологии! Если говорить об экологичности строения, то снова приходит в голову бетон, керамика и утеплитель(не буду в открытую писать какой именно), которые экологичны на 100% и в определенной комбинации выведут дом под современные сниповские нормы по тепловому сопротивлению, притом каменная технология дает проверенную временем гарантию на строение, в отличии от неизведанной
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Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Тепло » 29 авг 2016, 09:16

https://www.forumhouse.ru/forums/24//
Вот выбирайте. Из чего строить и как )
Мы строим - вы живёте!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение ivanes » 26 сен 2016, 10:41

Изображение
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение ivanes » 26 сен 2016, 10:45

этот домик для проживания круглый год стоил в 2007г -14 млн руб,ныне более 25 млн руб
Газ,э\энергия,вода и два туалета.Автономное газовое отопление и горячая вода от котла. S= 240 кв.м+ 100 кв.м мансарда не отапливаемая. Район М-3 Алабино.
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moydom62
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
Откуда: Рязань
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Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение moydom62 » 30 сен 2016, 02:23

ivanes писал(а):этот домик для проживания круглый год стоил в 2007г -14 млн руб,ныне более 25 млн руб
Газ,э\энергия,вода и два туалета.Автономное газовое отопление и горячая вода от котла. S= 240 кв.м+ 100 кв.м мансарда не отапливаемая. Район М-3 Алабино.

Вы написали стоимость дома с отделкой, техникой? Тогда в это можно поверить. Потому что строительство такого дома с черновой отделкой гораздо дешевле обойдется, а дальше уже кто на что горазд,кто и чем отделывает...
Строительство без головной боли.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1759
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение АЛСНщик » 12 ноя 2016, 10:44

moydom62 писал(а):
ivanes писал(а):этот домик для проживания круглый год стоил в 2007г -14 млн руб,ныне более 25 млн руб
Газ,э\энергия,вода и два туалета.Автономное газовое отопление и горячая вода от котла. S= 240 кв.м+ 100 кв.м мансарда не отапливаемая. Район М-3 Алабино.

Вы написали стоимость дома с отделкой, техникой? Тогда в это можно поверить. Потому что строительство такого дома с черновой отделкой гораздо дешевле обойдется, а дальше уже кто на что горазд,кто и чем отделывает...

Он написал про дом в Алабино - но не все зарабатывают на жизнь торговлей вертолётами :wink: Рязанские цены отличаются от "рублёвских". И даже цены в большинстве районов Московской области не такие, как в минском и волоколамском направлениях :P
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Raider » 12 ноя 2016, 11:37

ivanes писал(а):этот домик для проживания круглый год
толщина стенки в 400мм-наверное улицу отапливаешь? 25 мулей...эт надо же как тебя развели...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение ivanes » 12 ноя 2016, 11:55

Там один пенобетонный блок+100мм пеноплекса+ облицовочный кирпич.
По рекламе пеноплекса 100 мм= кирпичной кладки в три кирпича.. Не отапливаем улицу.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Raider » 12 ноя 2016, 19:33

ivanes писал(а):100мм пеноплекса

пеноплекс в 100мм между пеноблоком и облицовочным кирпичем?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение ivanes » 13 ноя 2016, 12:37

Так точно. Зимой тепло,летом стены мало нагреваются изнутри. Прохладно.
Стоимость определяет материал,площадь,месторасположение.наличие инфраструктуры,вид земель.
У нас есть газ,электроэнергия (три фазы), канализация -выгребная яма-емкость,скважина на 57 м,водоочистка с минерализацией,сад,баня с парной и ванной,гараж на два места,летняя кухня с мангалом.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение listen10 » 13 ноя 2016, 14:00

ivanes писал(а):Так точно. Зимой тепло,летом стены мало нагреваются изнутри. Прохладно.
Стоимость определяет материал,площадь,месторасположение.наличие инфраструктуры,вид земель.
У нас есть газ,электроэнергия (три фазы), канализация -выгребная яма-емкость,скважина на 57 м,водоочистка с минерализацией,сад,баня с парной и ванной,гараж на два места,летняя кухня с мангалом.

Сколько зимой общий платеж по коммуналке составляет?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5535
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение ivanes » 07 дек 2016, 17:15

Газ зимой 700 куб по 4,5 руб; Электроэнергия - 500квт.ч по 3,78 руб. Очистка ямы- 1,2. тыс руб. Это в месяц
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Зверь » 13 дек 2016, 01:07

Попробуйте пообщаться с компанией http://www.avtonomno.ru/. Они занимаются канализацией, септики тоже у них есть. Они мне делали канализацию. Сделали хорошо. МОжет и Вам повезет.
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DavidZed
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:07

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Сообщение DavidZed » 12 минут назад

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