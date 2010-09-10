Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
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Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
по поводу строить самому или нанять фирму ? Если самому строить ( нанять рабочих, купить материалы, нанять кран. экскаватор ) тогда придется заплатить только прямые затраты . Если нанять фирму то кроме прямых затрат , придется заплатить фирме накладные расходы, плановые накопления, командировочные ... транспортные расходы , много всяких накруток еще они придумают . Получается прямые затраты это себестоимость , по себестоимости ни одна фирма строить не будет , размер накруток зависит от совести директора фирмы , а еще доп работ могут впарить в процессе немеряно ( привезут кирпич и скажут за разгрузку дополнительно платить , или сами лезте в машину и выгружайте... ) Уставной капитал большинства фирм 10 тыс руб , имущество либо в аренде либо теще принадлежит , т е ответственность фирма в случае чего будет нести в размере 10 тыс руб
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Витек, какой-то пессимистичный у Вас настрой). Во-первых, когда выбираешь подрядчика для строительства дома - он составляет смету. И уже изучив смету и сравнив цены, вы можете сделать осознанный выбор, стоит ли переплачивать и сколько. Большинство маленьких фирм-строителей коттеджей не нанимают официально работников, не содержат больших офисов, и состоят из 2-3 человек (директор+2 прораба), поэтому и не будут накручивать слишком много. А себестоимость дома у них получается ниже за счет наработанных скидок на материалы и дешевой рабочей силы (как правило узбеков). То есть низкая себестоимость + прибыль подрядчика вполне может оказаться равной себестоимости дома, если будет строить непрофессионал (покупать материалы в розничных магазинах, нанимать дорогие бригады). Вы конечно и сами можете нанять дешевых нерусских работников, но тогда придется и самостоятельно следить за ними каждый день. А для этого надо иметь время и теоретические познания, чтобы дом потом не развалился и не протекала крыша.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 21:33
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Боюсь ответ на этот вопрос пока что объективно никто не даст! А если не секрет, что привлекло в данной технологии?
Посмотрел сайт с проектами, учитывая стоимость дома, я не увидел в списке фундамента и кровельных материалов, а значит дом не дешевый получается. В эти деньги лучше(как по мне) построить дом по каменной технологии! На видео показан коэффициент теплопроводности 0.3, стена чтоб быть теплой при такой цифре должна быть толще 500мм, опять же в пользу каменной технологии! Если говорить об экологичности строения, то снова приходит в голову бетон, керамика и утеплитель(не буду в открытую писать какой именно), которые экологичны на 100% и в определенной комбинации выведут дом под современные сниповские нормы по тепловому сопротивлению, притом каменная технология дает проверенную временем гарантию на строение, в отличии от неизведанной
Посмотрел сайт с проектами, учитывая стоимость дома, я не увидел в списке фундамента и кровельных материалов, а значит дом не дешевый получается. В эти деньги лучше(как по мне) построить дом по каменной технологии! На видео показан коэффициент теплопроводности 0.3, стена чтоб быть теплой при такой цифре должна быть толще 500мм, опять же в пользу каменной технологии! Если говорить об экологичности строения, то снова приходит в голову бетон, керамика и утеплитель(не буду в открытую писать какой именно), которые экологичны на 100% и в определенной комбинации выведут дом под современные сниповские нормы по тепловому сопротивлению, притом каменная технология дает проверенную временем гарантию на строение, в отличии от неизведанной
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
https://www.forumhouse.ru/forums/24//
Вот выбирайте. Из чего строить и как )
Вот выбирайте. Из чего строить и как )
Мы строим - вы живёте!
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
этот домик для проживания круглый год стоил в 2007г -14 млн руб,ныне более 25 млн руб
Газ,э\энергия,вода и два туалета.Автономное газовое отопление и горячая вода от котла. S= 240 кв.м+ 100 кв.м мансарда не отапливаемая. Район М-3 Алабино.
Газ,э\энергия,вода и два туалета.Автономное газовое отопление и горячая вода от котла. S= 240 кв.м+ 100 кв.м мансарда не отапливаемая. Район М-3 Алабино.
- moydom62
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 01:58
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
ivanes писал(а):этот домик для проживания круглый год стоил в 2007г -14 млн руб,ныне более 25 млн руб
Газ,э\энергия,вода и два туалета.Автономное газовое отопление и горячая вода от котла. S= 240 кв.м+ 100 кв.м мансарда не отапливаемая. Район М-3 Алабино.
Вы написали стоимость дома с отделкой, техникой? Тогда в это можно поверить. Потому что строительство такого дома с черновой отделкой гораздо дешевле обойдется, а дальше уже кто на что горазд,кто и чем отделывает...
Строительство без головной боли.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
moydom62 писал(а):ivanes писал(а):этот домик для проживания круглый год стоил в 2007г -14 млн руб,ныне более 25 млн руб
Газ,э\энергия,вода и два туалета.Автономное газовое отопление и горячая вода от котла. S= 240 кв.м+ 100 кв.м мансарда не отапливаемая. Район М-3 Алабино.
Вы написали стоимость дома с отделкой, техникой? Тогда в это можно поверить. Потому что строительство такого дома с черновой отделкой гораздо дешевле обойдется, а дальше уже кто на что горазд,кто и чем отделывает...
Он написал про дом в Алабино - но не все зарабатывают на жизнь торговлей вертолётами Рязанские цены отличаются от "рублёвских". И даже цены в большинстве районов Московской области не такие, как в минском и волоколамском направлениях
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
толщина стенки в 400мм-наверное улицу отапливаешь? 25 мулей...эт надо же как тебя развели...ivanes писал(а):этот домик для проживания круглый год
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Там один пенобетонный блок+100мм пеноплекса+ облицовочный кирпич.
По рекламе пеноплекса 100 мм= кирпичной кладки в три кирпича.. Не отапливаем улицу.
По рекламе пеноплекса 100 мм= кирпичной кладки в три кирпича.. Не отапливаем улицу.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
ivanes писал(а):100мм пеноплекса
пеноплекс в 100мм между пеноблоком и облицовочным кирпичем?
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Так точно. Зимой тепло,летом стены мало нагреваются изнутри. Прохладно.
Стоимость определяет материал,площадь,месторасположение.наличие инфраструктуры,вид земель.
У нас есть газ,электроэнергия (три фазы), канализация -выгребная яма-емкость,скважина на 57 м,водоочистка с минерализацией,сад,баня с парной и ванной,гараж на два места,летняя кухня с мангалом.
Стоимость определяет материал,площадь,месторасположение.наличие инфраструктуры,вид земель.
У нас есть газ,электроэнергия (три фазы), канализация -выгребная яма-емкость,скважина на 57 м,водоочистка с минерализацией,сад,баня с парной и ванной,гараж на два места,летняя кухня с мангалом.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
ivanes писал(а):Так точно. Зимой тепло,летом стены мало нагреваются изнутри. Прохладно.
Стоимость определяет материал,площадь,месторасположение.наличие инфраструктуры,вид земель.
У нас есть газ,электроэнергия (три фазы), канализация -выгребная яма-емкость,скважина на 57 м,водоочистка с минерализацией,сад,баня с парной и ванной,гараж на два места,летняя кухня с мангалом.
Сколько зимой общий платеж по коммуналке составляет?
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Газ зимой 700 куб по 4,5 руб; Электроэнергия - 500квт.ч по 3,78 руб. Очистка ямы- 1,2. тыс руб. Это в месяц
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Попробуйте пообщаться с компанией http://www.avtonomno.ru/. Они занимаются канализацией, септики тоже у них есть. Они мне делали канализацию. Сделали хорошо. МОжет и Вам повезет.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
В поселке Муромское на месте где была крепость Лаптау строиться новый поселок. Земельный участки со всеми коммуникациями. Даже широкополосной интернет проведен. Я не думаю, что можно еще найти полностью готовый участок, где все проведено всего за 20 тыс рублей за сотку.
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