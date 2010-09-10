Сообщение TAlex.82 » 08 апр 2015, 09:43

Витек, какой-то пессимистичный у Вас настрой). Во-первых, когда выбираешь подрядчика для строительства дома - он составляет смету. И уже изучив смету и сравнив цены, вы можете сделать осознанный выбор, стоит ли переплачивать и сколько. Большинство маленьких фирм-строителей коттеджей не нанимают официально работников, не содержат больших офисов, и состоят из 2-3 человек (директор+2 прораба), поэтому и не будут накручивать слишком много. А себестоимость дома у них получается ниже за счет наработанных скидок на материалы и дешевой рабочей силы (как правило узбеков). То есть низкая себестоимость + прибыль подрядчика вполне может оказаться равной себестоимости дома, если будет строить непрофессионал (покупать материалы в розничных магазинах, нанимать дорогие бригады). Вы конечно и сами можете нанять дешевых нерусских работников, но тогда придется и самостоятельно следить за ними каждый день. А для этого надо иметь время и теоретические познания, чтобы дом потом не развалился и не протекала крыша.