Сообщение Oliver » Сегодня, 01:13

Ну это наверное совсем уже маленький домик получится. То есть ты строил дом из бруса именно такой? Или ты просто для поддержания беседы написал это? Эту стоимость ты уже с отделкой назвал? Или это только дом фундамент и крыша? А за остальное еще доплачивать?