Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » Сегодня, 01:13

Ну это наверное совсем уже маленький домик получится. То есть ты строил дом из бруса именно такой? Или ты просто для поддержания беседы написал это? Эту стоимость ты уже с отделкой назвал? Или это только дом фундамент и крыша? А за остальное еще доплачивать?
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » Сегодня, 01:32

Да, небольшой дом, это фундамент, крыша, сруб, деревянные окна, отделка своими силами самыммии бюджетные материалы. Нет это не мой дом, я заказывал также у Кострома-сруб , у меня дом 9х9 по проекту ДБ-37 , также отдельно я оплачивал подвод коммуникаций к дому. За внутреннюю отделку нужно еще больше оплатить
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » Сегодня, 01:50

Претензии какие-то есть по качеству работы? За сколько по времени вам Кострома-сруб дом построили? Вы под усадку брали вариант или уже из сухого бруса? Кто отделкой фасада занимался? Как вы его отделывали? Штукатурили или просто покрасили?
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