Сообщение www.prom-electric.ru » 18 авг 2019, 07:34

Здравствуйте

На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.



Заранее спасибо

Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.