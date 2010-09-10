Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Ну это наверное совсем уже маленький домик получится. То есть ты строил дом из бруса именно такой? Или ты просто для поддержания беседы написал это? Эту стоимость ты уже с отделкой назвал? Или это только дом фундамент и крыша? А за остальное еще доплачивать?
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Да, небольшой дом, это фундамент, крыша, сруб, деревянные окна, отделка своими силами самыммии бюджетные материалы. Нет это не мой дом, я заказывал также у Кострома-сруб , у меня дом 9х9 по проекту ДБ-37 , также отдельно я оплачивал подвод коммуникаций к дому. За внутреннюю отделку нужно еще больше оплатить
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Претензии какие-то есть по качеству работы? За сколько по времени вам Кострома-сруб дом построили? Вы под усадку брали вариант или уже из сухого бруса? Кто отделкой фасада занимался? Как вы его отделывали? Штукатурили или просто покрасили?
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Как по мне, так лучше самостоятельно строить, либо самому закупать всё необходимое. В иных случаях, сумма на возведение любой постройки существенно увеличивается и это факт. Мы на данный момент находимся на завершающемся этапе строительства:с самого начала друг надоумил закупаться от поставщиков. Очень кстати пришлось сотрудничество с Паклэнлд - у этой московской компании просто купить упаковочные материалы недорого http://pack-land.ru/ - геотекстиль, поликарбонат и т.д., все это брали у них.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Это если есть необходимые навыки, знания, а главное время, очень много времени и кстати, да, там же у них есть все цены на сайте https://kostroma-srub.ru/category/proek ... -iz-brusa/ Ну и предоплата у Кострома-сруб всего 1% то есть платишь уже за фактический результат, который видишь.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 21:12
Перейти к первому непрочитанному сообщению
Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.
Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Кстати, у Кострома сруб есть также видеоканал https://www.youtube.com/channel/UCu8gpG ... 08xFaBKSXQ, на котором можно посмотреть объекты, которые они уже отстроили, там есть живые отзывы которые также можно посмотреть, на этих видео есть и этапы строительства и описание самого дома, площадь, какие технологии применялись и т.п.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Да смотрел его тоже. Ребята уже приезжали ко мне на участок, осматривали площадку под строительство, мы заключили договор. До зимы сделаем фундамент, поставим сруб под усушку. А весной будем дом уже под крышу ставить и достраивать. Вариант строительства я выбрал из профилированного бруса.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Ну в принципе, если ты сейчас заказал строительство, то строить тебе будут определенно из зимнего леса, он качественнее, правильно сделал, что не стал бояться зимы а сделал заказ уже сейчас. Фундамент тебе уже достроили? Ты, как я понял, принял решение ставить дом на ленточный фундамент?
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Да, ставить будем на ленточный фундамент, фундамент уже залит, так что по весне строить начнем. Как раз за зиму фундамент и усадку даст и прочность наберет. Кстати, домокомплект ребята привезут бесплатно, дополнительно платить за это не придется, договор на дом уже подписан.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Кстати, ну да, там можно будет все построить, зимой фундамент усадку он не даст, а вот весной, когда грунт оттает, то фундамент садиться продолжит. С другой стороны усадка у ленточного фундамента не такая уж и большая. Можешь глянуть сам, там есть варианты по фундаменту, есть и лента и сваи.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
не думаю, что стоимость как-то разнится с другими городами (не говорю сейчас про МСК и СПб)
но в остальном во всех городах плюс/минус одинаково везде.
тем более если вы уже знаете изнутри как правильно организовать строительство (если нет, вот вам ссылка на материалы - https://rumydom.ru/ustrojstvo), вы сможете легко читать смету и понимать на чем есть смысл сэкономить, а где лучше даже переплатить, но взять поярче.
но в остальном во всех городах плюс/минус одинаково везде.
тем более если вы уже знаете изнутри как правильно организовать строительство (если нет, вот вам ссылка на материалы - https://rumydom.ru/ustrojstvo), вы сможете легко читать смету и понимать на чем есть смысл сэкономить, а где лучше даже переплатить, но взять поярче.
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость