Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 09 июл 2019, 01:13

Ну это наверное совсем уже маленький домик получится. То есть ты строил дом из бруса именно такой? Или ты просто для поддержания беседы написал это? Эту стоимость ты уже с отделкой назвал? Или это только дом фундамент и крыша? А за остальное еще доплачивать?
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » 09 июл 2019, 01:32

Да, небольшой дом, это фундамент, крыша, сруб, деревянные окна, отделка своими силами самыммии бюджетные материалы. Нет это не мой дом, я заказывал также у Кострома-сруб , у меня дом 9х9 по проекту ДБ-37 , также отдельно я оплачивал подвод коммуникаций к дому. За внутреннюю отделку нужно еще больше оплатить
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 09 июл 2019, 01:50

Претензии какие-то есть по качеству работы? За сколько по времени вам Кострома-сруб дом построили? Вы под усадку брали вариант или уже из сухого бруса? Кто отделкой фасада занимался? Как вы его отделывали? Штукатурили или просто покрасили?
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение sasha@vera » 25 июл 2019, 08:38

Как по мне, так лучше самостоятельно строить, либо самому закупать всё необходимое. В иных случаях, сумма на возведение любой постройки существенно увеличивается и это факт. Мы на данный момент находимся на завершающемся этапе строительства:с самого начала друг надоумил закупаться от поставщиков. Очень кстати пришлось сотрудничество с Паклэнлд - у этой московской компании просто купить упаковочные материалы недорого http://pack-land.ru/ - геотекстиль, поликарбонат и т.д., все это брали у них.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » 10 авг 2019, 13:04

Это если есть необходимые навыки, знания, а главное время, очень много времени и кстати, да, там же у них есть все цены на сайте https://kostroma-srub.ru/category/proek ... -iz-brusa/ Ну и предоплата у Кострома-сруб всего 1% то есть платишь уже за фактический результат, который видишь.
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www.prom-electric.ru
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 21:12

Перейти к первому непрочитанному сообщению

Сообщение www.prom-electric.ru » 18 авг 2019, 07:34

Здравствуйте
На главной странице форума есть только ссылки на переход к последним сообщениям тем, выводящихся через U_LAST_POST. Не подскажите, как реализовать на главной странице форума рядом с ссылкой на переход к последнему сообщению ссылку на переход к первому непрочитанному сообщению темы. Знаю, что этот функционал доступен через Меню-Новые сообщения, но хотелось бы на главной.

Заранее спасибо
Поиск по форуму результата не дал, если есть подобные темы, то прошу отослать.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » 05 сен 2019, 15:33

Кстати, у Кострома сруб есть также видеоканал https://www.youtube.com/channel/UCu8gpG ... 08xFaBKSXQ, на котором можно посмотреть объекты, которые они уже отстроили, там есть живые отзывы которые также можно посмотреть, на этих видео есть и этапы строительства и описание самого дома, площадь, какие технологии применялись и т.п.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 14 окт 2019, 11:35

Да смотрел его тоже. Ребята уже приезжали ко мне на участок, осматривали площадку под строительство, мы заключили договор. До зимы сделаем фундамент, поставим сруб под усушку. А весной будем дом уже под крышу ставить и достраивать. Вариант строительства я выбрал из профилированного бруса.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » 13 ноя 2019, 14:18

Ну в принципе, если ты сейчас заказал строительство, то строить тебе будут определенно из зимнего леса, он качественнее, правильно сделал, что не стал бояться зимы а сделал заказ уже сейчас. Фундамент тебе уже достроили? Ты, как я понял, принял решение ставить дом на ленточный фундамент?
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 15 дек 2019, 12:22

Да, ставить будем на ленточный фундамент, фундамент уже залит, так что по весне строить начнем. Как раз за зиму фундамент и усадку даст и прочность наберет. Кстати, домокомплект ребята привезут бесплатно, дополнительно платить за это не придется, договор на дом уже подписан.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » 17 янв 2020, 13:25

Кстати, ну да, там можно будет все построить, зимой фундамент усадку он не даст, а вот весной, когда грунт оттает, то фундамент садиться продолжит. С другой стороны усадка у ленточного фундамента не такая уж и большая. Можешь глянуть сам, там есть варианты по фундаменту, есть и лента и сваи.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Haminahu » Сегодня, 16:51

не думаю, что стоимость как-то разнится с другими городами (не говорю сейчас про МСК и СПб)
но в остальном во всех городах плюс/минус одинаково везде.
тем более если вы уже знаете изнутри как правильно организовать строительство (если нет, вот вам ссылка на материалы - https://rumydom.ru/ustrojstvo), вы сможете легко читать смету и понимать на чем есть смысл сэкономить, а где лучше даже переплатить, но взять поярче.
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