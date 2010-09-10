Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение VasiLissa » Вчера, 21:16

А вы сами точно не сможете очистить ее, нужны специальные приборы для измерения, и многое другое. Обратитесь в компанию https://www.topaz-d.com.ua/soputstvuyus ... lizatsiya/ они занимаются обустройством канализации в частном доме. Очень быстро, соблюдая все технологии.
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