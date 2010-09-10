Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение VasiLissa » 19 ноя 2020, 21:16

А вы сами точно не сможете очистить ее, нужны специальные приборы для измерения, и многое другое. Обратитесь в компанию https://www.topaz-d.com.ua/soputstvuyus ... lizatsiya/ они занимаются обустройством канализации в частном доме. Очень быстро, соблюдая все технологии.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 03 фев 2021, 15:17

Так можно разумеется все подобрать ,у нас коммуникациями занимались другие специалисты, Кострома-сруб нам строили чисто дом, кстати строили мы по одному из их типовых проектов https://kostroma-srub.ru/ Кстати, их типовой проект можно корректировать, можно выбирать любую планировку, выбрать толщину бруса и другие параметры, в принципе, коммуникации они также подвести могут.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » 56 минут назад

Могут, это за отдельные деньги идет. Просто септик и канализацию у нас вели поставщики септика. Кострома-сруб все-таки в основном строительством домов занимаются. И еще подвод коммуникаций, да и вообще отделку рекомендуется начинать не ранее чем через два месяца после окончания строительства. Так что проще другим спецам заказать, а Кострома-Сруб пусть уж чисто строительством занимаются.
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