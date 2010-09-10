Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
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Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
А вы сами точно не сможете очистить ее, нужны специальные приборы для измерения, и многое другое. Обратитесь в компанию https://www.topaz-d.com.ua/soputstvuyus ... lizatsiya/ они занимаются обустройством канализации в частном доме. Очень быстро, соблюдая все технологии.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Так можно разумеется все подобрать ,у нас коммуникациями занимались другие специалисты, Кострома-сруб нам строили чисто дом, кстати строили мы по одному из их типовых проектов https://kostroma-srub.ru/ Кстати, их типовой проект можно корректировать, можно выбирать любую планировку, выбрать толщину бруса и другие параметры, в принципе, коммуникации они также подвести могут.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Могут, это за отдельные деньги идет. Просто септик и канализацию у нас вели поставщики септика. Кострома-сруб все-таки в основном строительством домов занимаются. И еще подвод коммуникаций, да и вообще отделку рекомендуется начинать не ранее чем через два месяца после окончания строительства. Так что проще другим спецам заказать, а Кострома-Сруб пусть уж чисто строительством занимаются.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Мы тоже чисто строительство дома заказывали, потому что там же к отделке не сразу приступить получится, даже сами строители рекомендуют как минимум 2-3 месяца подождать после окончания строительных работ перед тем как начать отделку. Поэтому коммуникации и отделку нам делали уже другие специалисты.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Да, можно будет посмотреть варианты по строительству, соответственно можно выбрать варианты строительства из бруса из профилированного бруса, а также из струганного бревна, мы, например, брали дом и профилированного бруса, это стоило чуть дороже чем из обычного, но зто предоплата была всего 1 %
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