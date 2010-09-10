Сообщение Hiper » 27 апр 2021, 09:03

Могут, это за отдельные деньги идет. Просто септик и канализацию у нас вели поставщики септика. Кострома-сруб все-таки в основном строительством домов занимаются. И еще подвод коммуникаций, да и вообще отделку рекомендуется начинать не ранее чем через два месяца после окончания строительства. Так что проще другим спецам заказать, а Кострома-Сруб пусть уж чисто строительством занимаются.