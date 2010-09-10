Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
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Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Могут, это за отдельные деньги идет. Просто септик и канализацию у нас вели поставщики септика. Кострома-сруб все-таки в основном строительством домов занимаются. И еще подвод коммуникаций, да и вообще отделку рекомендуется начинать не ранее чем через два месяца после окончания строительства. Так что проще другим спецам заказать, а Кострома-Сруб пусть уж чисто строительством занимаются.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Мы тоже чисто строительство дома заказывали, потому что там же к отделке не сразу приступить получится, даже сами строители рекомендуют как минимум 2-3 месяца подождать после окончания строительных работ перед тем как начать отделку. Поэтому коммуникации и отделку нам делали уже другие специалисты.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Да, можно будет посмотреть варианты по строительству, соответственно можно выбрать варианты строительства из бруса из профилированного бруса, а также из струганного бревна, мы, например, брали дом и профилированного бруса, это стоило чуть дороже чем из обычного, но зто предоплата была всего 1 %
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Если сейчас вы планируетестроительные работы, особенно строительство деревянного дома, то рекомендую строиться скорее, т.к. пока цены у строителей еще не менялись, но если подождать, то строители могут повысить цену, т.к. стоимости на древесину сейчас растут. Но Кострома-сруб цены пока держат на старом уровне.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
А почему вы не хотите купить уже готовый дом? Я вот не готов заниматься строительством.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
DenisKot писал(а):А почему вы не хотите купить уже готовый дом? Я вот не готов заниматься строительством.
Я тоже не хочу строиться, что даже для меня будет сильно проблематично, потому что собираюсь переезжать и для нашей семьи наилучшим вариантом будет дом в Москве https://m2.ru/moskva/nedvizhimost/kupit-dom/ уже готовый для жизни. Так, чтобы даже ремонт не пришлось делать в первое время. И купить такого плана недвижимость реально в любом городе страны.
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