Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » 27 апр 2021, 09:03

Могут, это за отдельные деньги идет. Просто септик и канализацию у нас вели поставщики септика. Кострома-сруб все-таки в основном строительством домов занимаются. И еще подвод коммуникаций, да и вообще отделку рекомендуется начинать не ранее чем через два месяца после окончания строительства. Так что проще другим спецам заказать, а Кострома-Сруб пусть уж чисто строительством занимаются.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 21 май 2021, 17:36

Мы тоже чисто строительство дома заказывали, потому что там же к отделке не сразу приступить получится, даже сами строители рекомендуют как минимум 2-3 месяца подождать после окончания строительных работ перед тем как начать отделку. Поэтому коммуникации и отделку нам делали уже другие специалисты.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » 22 июн 2021, 21:28

Да, можно будет посмотреть варианты по строительству, соответственно можно выбрать варианты строительства из бруса из профилированного бруса, а также из струганного бревна, мы, например, брали дом и профилированного бруса, это стоило чуть дороже чем из обычного, но зто предоплата была всего 1 %
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 21 июл 2021, 09:43

Если сейчас вы планируетестроительные работы, особенно строительство деревянного дома, то рекомендую строиться скорее, т.к. пока цены у строителей еще не менялись, но если подождать, то строители могут повысить цену, т.к. стоимости на древесину сейчас растут. Но Кострома-сруб цены пока держат на старом уровне.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение DenisKot » 26 окт 2021, 16:20

А почему вы не хотите купить уже готовый дом? Я вот не готов заниматься строительством.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Laca » 28 окт 2021, 18:13

DenisKot писал(а):А почему вы не хотите купить уже готовый дом? Я вот не готов заниматься строительством.

Я тоже не хочу строиться, что даже для меня будет сильно проблематично, потому что собираюсь переезжать и для нашей семьи наилучшим вариантом будет дом в Москве https://m2.ru/moskva/nedvizhimost/kupit-dom/ уже готовый для жизни. Так, чтобы даже ремонт не пришлось делать в первое время. И купить такого плана недвижимость реально в любом городе страны.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 44 минуты назад

Ну это дороже, причем сильно дороже, соответственно нам это в свое время было не по карману. Да быстро, но советую нанять очень хорошего специалиста на приемку, чтобы он вам на все косяки в доме указал. В лучшем случае цену серьезно собьете, ну или просто будете искать другой дом. Можете посмотреть цены на строительство домов под усадку у "Кострома-сруб" https://kostroma-srub.ru/proekty-domov-iz-brusa.html ценник серьезно отличается в меньшую сторону от цен на вторичку.
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