Сообщение Hiper » Сегодня, 08:02

Я думаю, сейчас наиболее адекватным вариантом будет как раз заказ строительства деревянного дома, потому что это бюджетно, да, необходимо ждать усадки, но опять же - это недорого, соответственно там можно приобрести варианты. Вы ценники сбросили, и да это недорого, во многом потому, что у Кострома-сруб свой лес, поэтому скачки цен на древесину на это не влияет.