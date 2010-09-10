Сообщение Oliver » 03 апр 2022, 14:23

Ну как адекватным... Цены, конечно выросли, но если смотреть именно цены на деревянное строительство, то не так уж катастрофически они и выросли. Во всяком случае у тех у кого лесозаготовительное производство свое и лес они успели заготовить еще с зимы. А у тех, кто сам не заготавливает а покупает, конечно они выросли. Я думаю, что сейчас многие в ИЖС пойдут, т.к. ипотека сейчас неприподъемная с повышением ключевой ставки.