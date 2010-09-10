Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
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Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Могут, это за отдельные деньги идет. Просто септик и канализацию у нас вели поставщики септика. Кострома-сруб все-таки в основном строительством домов занимаются. И еще подвод коммуникаций, да и вообще отделку рекомендуется начинать не ранее чем через два месяца после окончания строительства. Так что проще другим спецам заказать, а Кострома-Сруб пусть уж чисто строительством занимаются.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Мы тоже чисто строительство дома заказывали, потому что там же к отделке не сразу приступить получится, даже сами строители рекомендуют как минимум 2-3 месяца подождать после окончания строительных работ перед тем как начать отделку. Поэтому коммуникации и отделку нам делали уже другие специалисты.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Да, можно будет посмотреть варианты по строительству, соответственно можно выбрать варианты строительства из бруса из профилированного бруса, а также из струганного бревна, мы, например, брали дом и профилированного бруса, это стоило чуть дороже чем из обычного, но зто предоплата была всего 1 %
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Если сейчас вы планируетестроительные работы, особенно строительство деревянного дома, то рекомендую строиться скорее, т.к. пока цены у строителей еще не менялись, но если подождать, то строители могут повысить цену, т.к. стоимости на древесину сейчас растут. Но Кострома-сруб цены пока держат на старом уровне.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
А почему вы не хотите купить уже готовый дом? Я вот не готов заниматься строительством.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
DenisKot писал(а):А почему вы не хотите купить уже готовый дом? Я вот не готов заниматься строительством.
Я тоже не хочу строиться, что даже для меня будет сильно проблематично, потому что собираюсь переезжать и для нашей семьи наилучшим вариантом будет дом в Москве https://m2.ru/moskva/nedvizhimost/kupit-dom/ уже готовый для жизни. Так, чтобы даже ремонт не пришлось делать в первое время. И купить такого плана недвижимость реально в любом городе страны.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Ну это дороже, причем сильно дороже, соответственно нам это в свое время было не по карману. Да быстро, но советую нанять очень хорошего специалиста на приемку, чтобы он вам на все косяки в доме указал. В лучшем случае цену серьезно собьете, ну или просто будете искать другой дом. Можете посмотреть цены на строительство домов под усадку у "Кострома-сруб" https://kostroma-srub.ru/proekty-domov-iz-brusa.html ценник серьезно отличается в меньшую сторону от цен на вторичку.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Я думаю, сейчас наиболее адекватным вариантом будет как раз заказ строительства деревянного дома, потому что это бюджетно, да, необходимо ждать усадки, но опять же - это недорого, соответственно там можно приобрести варианты. Вы ценники сбросили, и да это недорого, во многом потому, что у Кострома-сруб свой лес, поэтому скачки цен на древесину на это не влияет.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Ну как адекватным... Цены, конечно выросли, но если смотреть именно цены на деревянное строительство, то не так уж катастрофически они и выросли. Во всяком случае у тех у кого лесозаготовительное производство свое и лес они успели заготовить еще с зимы. А у тех, кто сам не заготавливает а покупает, конечно они выросли. Я думаю, что сейчас многие в ИЖС пойдут, т.к. ипотека сейчас неприподъемная с повышением ключевой ставки.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
просто если собирались строиться - стройтесь, я только недавно заходил на сайт Кострома-сруб и там цены были те же самые по которым мы заказывали строительство у них. Важно еще сказать, что все работы у них проектируются специалистами, именно архитектор и планировки нормальные делают и конструкции рассчитывают.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Да, как раз потому мы к ним и обратились, причем мы к ним обратились еще и потому, что там есть опыт, они дают гарантии, строят из своего леса. У Кострома-сруб можно фото и видео посмотреть прямо на сайте с описанием работ, производства.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Да, и там запечатлены все работы, да фотографии не художественные, где-то перчатки валяются, где-то инструмент, но видно, что там реальный рабочий процесс запечатлен и таким фотографиям как то доверяешь. В принципе, на объекте они работают быстро и слаженно, а не курить бегают каждые пять минут.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Ну тут стоит сказать, что они много и нестандартных домов построили, под нестандартными я подразумеваю то, что строили они не по одному из своих типовых домокомплектов, а разрабатывали проект дома под конкретного заказчика, вы сами писали, что в штате у них есть архитектор, все так и есть. То есть можно просто найти где-то красивую фотографию дома и они исходя из нее разработают проект.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Деревянные дома абсолютно по-разному строят и там простора для фантазии много, я уже писал что стилистику можно взять совершенно разную, это и скандинавская стилистика и русская. Тут главное, чтобы строители смогли все это реализовать так как вы это хотите.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Все будет зависеть от того, сами вы займетесь строительством или доверите профессиональным строителям. Можно знатно сэкономить, если строительные материалы оптом покупать https://drova-kiev.in.ua/obrezki-s-piloramy-optom Мы в этой компании брус заказывали, цены демократичные и доставка быстрая.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Ну смотрите, мы в свое время брали у Кострома-сруб, строили они по своему типовому проекту https://kostroma-srub.ru/Проблем с ними не было совершенно никаких, сделали все качественно, материал у них был свой, отсюда и ценник ниже, потому что за материал не переплачивают, т.к. когда лес с корня, то он даже с учетом переработки все равно дешевле выходит, ну и опыт у их специалистов большой, у многих по 20 лет.
Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Вообще, стоимость типового домокомплекта - это еще не стоимость дома целиком, там еще есть затраты, которые вам предстоят и затрат этих на самом деле будет много, то есть все эти стоимости, указанные в типовом домокомплекте - это в лучшем случае половина стоимости дома. Плюс еще отделку к этому прибавьте.
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