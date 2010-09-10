Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
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Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Ну там под домом подразумевается фундамент, сруб и крыша. Да, я это знаю, плюс, что они используют только качественные материалы. Минусов не вижу, даже при заказе из другого региона цены у них нормальные, к тому же они работают по всему ЦФО.
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