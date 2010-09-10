Сообщение Hiper » 28 июн 2024, 15:23

Кострома-сруб - специалисты, и у них есть соответствующий опыт, соответственно можно посмотреть все, и там можно было все взять по строительным работам. Соответственно все можно было все посмотреть. Там было все куплено, то есть там можно было всеможно посмотреть в их проектной документации, которая была тоже куплена.