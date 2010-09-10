Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 20 май 2024, 09:00

Ну там под домом подразумевается фундамент, сруб и крыша. Да, я это знаю, плюс, что они используют только качественные материалы. Минусов не вижу, даже при заказе из другого региона цены у них нормальные, к тому же они работают по всему ЦФО.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Hiper » 28 июн 2024, 15:23

Кострома-сруб - специалисты, и у них есть соответствующий опыт, соответственно можно посмотреть все, и там можно было все взять по строительным работам. Соответственно все можно было все посмотреть. Там было все куплено, то есть там можно было всеможно посмотреть в их проектной документации, которая была тоже куплена.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?

Сообщение Oliver » 16 минут назад

Ну за проект вы отдельно не платите, во всяком случае мы не платили, не знаю по индивидуальным как, но типовка уже готовая была. То есть возможно что-то по месту дорабатывалось, но денег с нас за это никто не взял. Так что сроки у них на все работы единые.
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