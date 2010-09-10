Сообщение Hiper » 10 сен 2024, 12:15

Да, можно было все посмотреть, к тому же можно было выбрать варианты по фундаменту, срубу, кровле, после чего можно было посмотреть все. И да там у них куча разных планировок, то есть можно было выбрать, можно было позвать архитектора, чтобы он спроектировал все индивидуально под вас.