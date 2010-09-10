Сколько стоит построить дом в пригороде Рязани?
Ну там под домом подразумевается фундамент, сруб и крыша. Да, я это знаю, плюс, что они используют только качественные материалы. Минусов не вижу, даже при заказе из другого региона цены у них нормальные, к тому же они работают по всему ЦФО.
Кострома-сруб - специалисты, и у них есть соответствующий опыт, соответственно можно посмотреть все, и там можно было все взять по строительным работам. Соответственно все можно было все посмотреть. Там было все куплено, то есть там можно было всеможно посмотреть в их проектной документации, которая была тоже куплена.
Ну за проект вы отдельно не платите, во всяком случае мы не платили, не знаю по индивидуальным как, но типовка уже готовая была. То есть возможно что-то по месту дорабатывалось, но денег с нас за это никто не взял. Так что сроки у них на все работы единые.
Да, можно было все посмотреть, к тому же можно было выбрать варианты по фундаменту, срубу, кровле, после чего можно было посмотреть все. И да там у них куча разных планировок, то есть можно было выбрать, можно было позвать архитектора, чтобы он спроектировал все индивидуально под вас.
Да, все это посчитано, соответственно, можно было все посмотреть, тем более, что там можно было все посмотреть, т.к. есть в том числе и строительные работы и проекты, причем, если смотреть проекты, то там все проекты полноценные по своему составу.
Конечно, можно всё рассмотреть заранее. Обычно перед зимой строители предлагают хорошие скидки, потому что, хотя деревянные дома можно строить и зимой, это всё-таки не считается сезоном. Поэтому стоит обсудить цены и скидки. Строительство деревянного дома, как правило, обходится недорого, а вот отделка может быть дороже.
Именно поэтому лучше строить дом самостоятельно. У вас будет полная свобода для реализации своих идей — не придется ничего переделывать у подрядчика. Можно выбрать этажность, планировку и все, что вам нужно. Да, это займет больше времени, чем покупка готового жилья, но зато результат будет именно таким, как вы хотите.
Да, древесина имеет свои особенности при строительстве, и даже при соблюдении всех технологий усадка деревянного дома может пройти не совсем идеально. Именно для таких случаев и предусмотрена страховка.
Без проблем, особенно если времени достаточно. Единственное, с установкой постоянной кровли, возможно, придется подождать, так как у кровельщиков может быть очередь. Однако можно заранее договориться с подрядчиком – работы не так много, и монтаж крыши проведут уже после усадки, примерно через год.
Плюс в том, что на этапе приёмки можно всё внимательно проверить и при необходимости быстро исправить. Работы сдаются поэтапно, и сроки всегда соблюдаются. При этом с качеством никаких проблем — они используют хорошие материалы и строго придерживаются технологии.
Да, они действительно строят очень быстро, вопросов с этим не возникает. Если заказывали у них, то уже знаете, что компания ведёт строительство полностью «от и до». Соответственно, нет необходимости искать других специалистов, возвращать их на участок и так далее. Именно поэтому мы и заказали всё у «Кострома-сруб».
