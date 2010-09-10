Поиск товаров в автомагазинах
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Re: Поиск товаров в автомагазинах
Постоянно покупаю расходники и запчасти для своих автомобилей (коих в семье 3) в интернет-магазине удобно и быстро привозят.
Теперь я покупаю автозапчасти только на www.parts62.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 апр 2016, 10:07
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Если говорить об аксессуарах, то рекомендую магазин автофишка. Я брал там противотуманки и чуть позже магнитолку себе. Доставка быстрая, все на уровне.
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Serj-62 писал(а):Постоянно покупаю расходники и запчасти для своих автомобилей (коих в семье 3) в интернет-магазине удобно и быстро привозят.
А как в интернет-магазинах с ГОСТом? Товары сертифицированы или к нашим требованиям они не готовятся? И вообще, относится ли проведение сертификации к отечественным онлайн-магазинам? Подозреваю, что это совершенно не обязательно. То есть мы имеем неуверенность в качестве. Я предпочитаю всегда быть уверенной в состоянии авто, от этого жизнь зависит.
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Samila писал(а):А как в интернет-магазинах с ГОСТом? Товары сертифицированы или к нашим требованиям они не готовятся?
Конечно. Их даже мылом сейфгард моют!
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Engineer писал(а):Samila писал(а):А как в интернет-магазинах с ГОСТом? Товары сертифицированы или к нашим требованиям они не готовятся?
Конечно. Их даже мылом сейфгард моют!
Ну тогда могу быть совершенно спокойна, микробам меня не достать.
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39
Re: Поиск товаров в автомагазинах
ахаха....да да сагласний)
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Когда покупаю запчасти для иномарок, то по запросу могут предоставить все необходимые сертификаты.
Теперь я покупаю автозапчасти только на www.parts62.ru
Re: Поиск товаров в автомагазинах
С покупкой б/у Фокуса второго поколения, нашел магазин где теперь покупаю расходники и масло. В магазине "Форд-62" запчасти на Ford есть в наличии, что очень удобно.
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Да, классный магазин, мне понравился...
Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу
Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу
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