Поиск товаров в автомагазинах

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Serj-62
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 15:19

Re: Поиск товаров в автомагазинах

Сообщение Serj-62 » 05 апр 2016, 15:27

Постоянно покупаю расходники и запчасти для своих автомобилей (коих в семье 3) в интернет-магазине удобно и быстро привозят.
Теперь я покупаю автозапчасти только на www.parts62.ru
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CaptainHook
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 10:07

Re: Поиск товаров в автомагазинах

Сообщение CaptainHook » 27 апр 2016, 10:18

Если говорить об аксессуарах, то рекомендую магазин автофишка. Я брал там противотуманки и чуть позже магнитолку себе. Доставка быстрая, все на уровне.
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Samila
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 май 2016, 17:41

Re: Поиск товаров в автомагазинах

Сообщение Samila » 22 авг 2016, 21:53

Serj-62 писал(а):Постоянно покупаю расходники и запчасти для своих автомобилей (коих в семье 3) в интернет-магазине удобно и быстро привозят.

А как в интернет-магазинах с ГОСТом? Товары сертифицированы или к нашим требованиям они не готовятся? И вообще, относится ли проведение сертификации к отечественным онлайн-магазинам? Подозреваю, что это совершенно не обязательно. То есть мы имеем неуверенность в качестве. Я предпочитаю всегда быть уверенной в состоянии авто, от этого жизнь зависит.
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Поиск товаров в автомагазинах

Сообщение Engineer » 24 авг 2016, 09:49

Samila писал(а):А как в интернет-магазинах с ГОСТом? Товары сертифицированы или к нашим требованиям они не готовятся?

Конечно. Их даже мылом сейфгард моют!
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Samila
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 май 2016, 17:41

Re: Поиск товаров в автомагазинах

Сообщение Samila » 28 авг 2016, 12:12

Engineer писал(а):
Samila писал(а):А как в интернет-магазинах с ГОСТом? Товары сертифицированы или к нашим требованиям они не готовятся?

Конечно. Их даже мылом сейфгард моют!

Ну тогда могу быть совершенно спокойна, микробам меня не достать.
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
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VadimOrkovu4
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39

Re: Поиск товаров в автомагазинах

Сообщение VadimOrkovu4 » 28 ноя 2016, 22:53

ахаха....да да сагласний)
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Serj-62
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 15:19

Re: Поиск товаров в автомагазинах

Сообщение Serj-62 » 11 мар 2017, 00:21

Когда покупаю запчасти для иномарок, то по запросу могут предоставить все необходимые сертификаты.
Теперь я покупаю автозапчасти только на www.parts62.ru
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slotterry
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 14:43

Re: Поиск товаров в автомагазинах

Сообщение slotterry » 11 мар 2017, 00:29

С покупкой б/у Фокуса второго поколения, нашел магазин где теперь покупаю расходники и масло. В магазине "Форд-62" запчасти на Ford есть в наличии, что очень удобно.
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Aber
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:05

Re: Поиск товаров в автомагазинах

Сообщение Aber » 22 мар 2017, 09:31

Да, классный магазин, мне понравился...
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Davidgogma
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 00:40
Откуда: Cuba
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Сообщение Davidgogma » Сегодня, 01:39

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