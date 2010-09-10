Поиск товаров в автомагазинах
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Постоянно покупаю расходники и запчасти для своих автомобилей (коих в семье 3) в интернет-магазине удобно и быстро привозят.
Теперь я покупаю автозапчасти только на www.parts62.ru
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 апр 2016, 10:07
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Если говорить об аксессуарах, то рекомендую магазин автофишка. Я брал там противотуманки и чуть позже магнитолку себе. Доставка быстрая, все на уровне.
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Samila писал(а):А как в интернет-магазинах с ГОСТом? Товары сертифицированы или к нашим требованиям они не готовятся?
Конечно. Их даже мылом сейфгард моют!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 22:39
Re: Поиск товаров в автомагазинах
ахаха....да да сагласний)
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Когда покупаю запчасти для иномарок, то по запросу могут предоставить все необходимые сертификаты.
Теперь я покупаю автозапчасти только на www.parts62.ru
Re: Поиск товаров в автомагазинах
С покупкой б/у Фокуса второго поколения, нашел магазин где теперь покупаю расходники и масло. В магазине "Форд-62" запчасти на Ford есть в наличии, что очень удобно.
Re: Поиск товаров в автомагазинах
Да, классный магазин, мне понравился...
Re: Поиск товаров в автомагазинах
А кто что может сказать по поводу этого mirchehlov.ru/avtochehlyi/nissan/qashqai/ магазина по продаже чехлов на сиденья автомобиля? Планирую покупку в нем, но хотелось бы знать какие они там по качеству.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Поиск товаров в автомагазинах
Согласен с предыдущим постом, так проще, но менее эффективней.
Ну и вправду не понятно, ты помощь предлогаешь или просишь помочь тебе
А так если чего зови как в онлайне буду ник Ork18
з.ы. на форуме спрашивали про ремонт электроники производства, рекомендую - https://prom-electric.ru/ (не реклама)
Ну и вправду не понятно, ты помощь предлогаешь или просишь помочь тебе
А так если чего зови как в онлайне буду ник Ork18
з.ы. на форуме спрашивали про ремонт электроники производства, рекомендую - https://prom-electric.ru/ (не реклама)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя