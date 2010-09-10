Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)

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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)

Сообщение Дамир » 12 янв 2012, 21:44

Блин, вот здесь по предпочтениям и опыту. Я беру шлифованный круглый краснодарский. С пропаренного получается красивый и рассыпчатый, но надо съесть сразу. Подогревать и есть такой плов, мне стремно.
http://vk.com/club38798275
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)

Сообщение tochka » 12 янв 2012, 22:43

Блин, фотки какие большие.(

А кинь ссылку риса для плова. Я тут сделала накануне, мужу такой оч.понравился. А мне что-то не очень. Как раз круглый был.

А разве для плова не длинный рис берут?
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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)

Сообщение Дамир » 13 янв 2012, 09:50

tochka писал(а):А разве для плова не длинный рис берут?
Какой хочешь. Кого то нужда заставляет без мяса готовить и из сечки. :(
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8574
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)

Сообщение Овняшка » 13 янв 2012, 12:36

из сечки первый раз слышу) может это уже не плов все таки?!)

а то что без мяса.. рис как то с сухофруктами тушат, но пробовала, ерунда какая то и конечно это точно не плов.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)

Сообщение DS » 15 янв 2012, 03:29

Здорово. Жаль, я плов не люблю, иначе сварил бы обязательно. Очень люблю такие рецепты с фотографиями.
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)

Сообщение Fafhrd » 16 янв 2012, 10:04

Можно сварить для друзей
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)

Сообщение gosbon74 » Сегодня, 12:59

Что-то посмотрел я на ваши фотографии и это выглядит не совсем аппетитно, а больше даже отвратительно. Даже не знаю, у кого доходят руки готовить по вашему пошаговому описанию готовки. То ли дело на сайте, где собраны отличные подробные рецепты https://www.djurenko.com/ с красивыми фотографиями готовки. Да такое не только приготовить хочется, а даже съесть картинку!
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