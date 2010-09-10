Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)
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Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)
Блин, вот здесь по предпочтениям и опыту. Я беру шлифованный круглый краснодарский. С пропаренного получается красивый и рассыпчатый, но надо съесть сразу. Подогревать и есть такой плов, мне стремно.
http://vk.com/club38798275
Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)
Блин, фотки какие большие.(
А кинь ссылку риса для плова. Я тут сделала накануне, мужу такой оч.понравился. А мне что-то не очень. Как раз круглый был.
А разве для плова не длинный рис берут?
А кинь ссылку риса для плова. Я тут сделала накануне, мужу такой оч.понравился. А мне что-то не очень. Как раз круглый был.
А разве для плова не длинный рис берут?
Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)
Какой хочешь. Кого то нужда заставляет без мяса готовить и из сечки.tochka писал(а):А разве для плова не длинный рис берут?
http://vk.com/club38798275
Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)
из сечки первый раз слышу) может это уже не плов все таки?!)
а то что без мяса.. рис как то с сухофруктами тушат, но пробовала, ерунда какая то и конечно это точно не плов.
а то что без мяса.. рис как то с сухофруктами тушат, но пробовала, ерунда какая то и конечно это точно не плов.
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Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)
Здорово. Жаль, я плов не люблю, иначе сварил бы обязательно. Очень люблю такие рецепты с фотографиями.
Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)
Можно сварить для друзей
Re: Рецепт плова для Овняшки и др. (много фоток)
Что-то посмотрел я на ваши фотографии и это выглядит не совсем аппетитно, а больше даже отвратительно. Даже не знаю, у кого доходят руки готовить по вашему пошаговому описанию готовки. То ли дело на сайте, где собраны отличные подробные рецепты https://www.djurenko.com/ с красивыми фотографиями готовки. Да такое не только приготовить хочется, а даже съесть картинку!
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