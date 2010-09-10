Сообщение Овняшка » 13 янв 2012, 12:36

из сечки первый раз слышу) может это уже не плов все таки?!)



а то что без мяса.. рис как то с сухофруктами тушат, но пробовала, ерунда какая то и конечно это точно не плов.

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