ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
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3 сообщения • Страница 1 из 1
ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
К ПРЕЗИДЕНТУ,ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ
(Поставьте в поиск Яндекса или Гугла)
Российские либеральные реформаторы хотят построить в России либеральный капитализм, так "пусть захлебнутся собственной блевотиной"(А.Р.Кох)
ТРЕБУЕМ СОЗДАНИЯ В РОССИИ ИСТИННОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, основанной на признанных принципах буржуазного конституциализма
НАРОДОВЛАСТИЕ
- ТРЕБУЕМ:
создания народного ополчения,как в Швейцарии,в качестве гаранта власти народа (все вопросы, связанные с народным ополчением - исключительная монополия парламента);
самостоятельного парламента, прежде всего организационно, материально и юридически независимого от исполнительной власти,как в США;
реального права импичмента парламенту в отношении всех должностных лиц государства;
реального контроля парламента за силовыми ведомствами;
создания общественных СМИ,существующих за счет подоходного налога с граждан,находящихся под контролем парламента;
свободных и честных выборов,которые проводятся общественными организациями,уполномоченными народом;
реального права на прямое волеизъявление народа - референдум;
восстановления института съездов народных депутатов как выражения принципа соборности
российского народа;
коллегиальности исполнительной власти,как в Швейцарии;
лишить Президента права единолично определять основные направления внутренней и внешней политики государства;
законов,носящих имена их авторов,чтобы народ знал,с кого спрашивать;
закона о перечне требований,предъвляемых к кандидатам в высшие должностные лица государства и кандидатам в депутаты Федерального собрания РФ;
реального права народа на отзыв депутатов;
права на отмену любого закона народным референдумом,как в Швейцарии;
законодательного ограничения размеров денежных сумм,предоставляемых физическими и юридическими лицами частным лицам и общественным объединениям для ведения политической деятельности;
отмены закона о неприкосновенности бывших президентов РФ;
пересмотра законов об экстремизме и чрезвычайном положении;
закона о невозможности изменения размеров заработной платы президенту и депутатам парламента в течение срока их избрания;
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
- ТРЕБУЕМ:
самостоятельной судебной власти и прокуратуры, прежде всего организационно,материально и юридически независимых от исполнительной власти;
института независимых прокуроров,как в США;
института окружных судов и прокуратур,как в США;
выборности судей и прокуроров,их реальной защиты,коллегиальности судов и прокуратур;
предоставления прокурорам право "вето";
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ
- ТРЕБУЕМ:
исключительной монополии парламента на распоряжение государственной казной,
государственной собственностью,
государственной территорией,экономическими зонами РФ и законотворчество,
включая законодательную инициативу,
на получение займов и выдачу кредитов от имени
государства,на установление налогов,сборов,
акцизов и пошлин,
на заключение торговых и таможенных договоров, любых финансовых соглашений от имени РФ;
создания самостоятельных государственного казначейства,центробанка и счетной палаты,прежде всего организационно,материально и юридически
независимых от исполнительной власти,
коллегиальности их руководства;
невозможности извлечения прибыли из деятельности казначейства и центробанка физическими и юридическими лицами;
регулярной публикации сведений о государственных доходах и расходах;
ПРИНЦИП КОНСЕНСУСА И ЛЕГИТИМНОСТИ
- ТРЕБУЕМ:
проведения референдума о доверии народа существующей конституции и власти;
ПРИНЦИП ПЛЮРАЛИЗМА
- ТРЕБУЕМ:
свободы политическим заключенным;
реального обеспечения многообразия субъектов экономической, политической и культурной жизни общества путем регулярного созыва съездов их представителей и учета их предложений государственной властью;
ПРИНЦИП ФЕДЕРАЛИЗМА
- ТРЕБУЕМ:
делегирования полномочий снизу вверх: субъектами РФ - государственной власти РФ,
права на самоопределение наций.
02.01.2012 РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Справка: народное ополчение Швейцарии
В Швейцарии - милиционная армия.
Все мужчины, признанные годными к военной службе, в возрасте от 18 до 35 лет обязаны служить в армии. Срок службы -260 дней.
Служба разбита на этапы, начинается с базовой подготовки - школы рекрутов (семь недель), а затем следуют периодические военные сборы - по три недели в году, до тех пор, пока солдаты не выслужат необходимое количество дней (как правило, семь курсов периодической переподготовки до достижения 35 лет).
Каждый год солдаты также обязаны сдавать обязательные нормативы по стрельбе. В случае несдачи таких нормативов солдаты обязаны пройти курс для отстающих стрелков, приобретая патроны за свой счет.
Каждый резервист обязан хранить дома личное боевое оружие (для рядового состава - автоматическая винтовка Sig 550 калибра 5.56 мм, для офицеров, медицинского персонала и служащих военной почты - автоматическая винтовка SIG 510 и/или 9-мм полуавтоматический пистолет SIG-Sauer P220), а также определенное количество боеприпасов (50 патронов калибра 5.56 мм / 48 патронов калибра 9 мм).
Оружие и боеприпасы выдаются государством, опечатываются и регулярно проверяются с целью недопущения незаконного использования.
После того, как солдат уходит в запас, он хранит свое боевое оружие дома до 50 лет.
Составитель - Самарин Е.Ф.
О составителе: закончил физический факультет МГУ им. Ломоносова М.В. в 1983г. Несколько лет работал научным сотрудником в Институте Общей Физики АН СССР.
http://real-demokratia.narod.ru/index6.htm
К ПРЕЗИДЕНТУ,ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ
(Поставьте в поиск Яндекса или Гугла)
Российские либеральные реформаторы хотят построить в России либеральный капитализм, так "пусть захлебнутся собственной блевотиной"(А.Р.Кох)
ТРЕБУЕМ СОЗДАНИЯ В РОССИИ ИСТИННОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, основанной на признанных принципах буржуазного конституциализма
НАРОДОВЛАСТИЕ
- ТРЕБУЕМ:
создания народного ополчения,как в Швейцарии,в качестве гаранта власти народа (все вопросы, связанные с народным ополчением - исключительная монополия парламента);
самостоятельного парламента, прежде всего организационно, материально и юридически независимого от исполнительной власти,как в США;
реального права импичмента парламенту в отношении всех должностных лиц государства;
реального контроля парламента за силовыми ведомствами;
создания общественных СМИ,существующих за счет подоходного налога с граждан,находящихся под контролем парламента;
свободных и честных выборов,которые проводятся общественными организациями,уполномоченными народом;
реального права на прямое волеизъявление народа - референдум;
восстановления института съездов народных депутатов как выражения принципа соборности
российского народа;
коллегиальности исполнительной власти,как в Швейцарии;
лишить Президента права единолично определять основные направления внутренней и внешней политики государства;
законов,носящих имена их авторов,чтобы народ знал,с кого спрашивать;
закона о перечне требований,предъвляемых к кандидатам в высшие должностные лица государства и кандидатам в депутаты Федерального собрания РФ;
реального права народа на отзыв депутатов;
права на отмену любого закона народным референдумом,как в Швейцарии;
законодательного ограничения размеров денежных сумм,предоставляемых физическими и юридическими лицами частным лицам и общественным объединениям для ведения политической деятельности;
отмены закона о неприкосновенности бывших президентов РФ;
пересмотра законов об экстремизме и чрезвычайном положении;
закона о невозможности изменения размеров заработной платы президенту и депутатам парламента в течение срока их избрания;
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
- ТРЕБУЕМ:
самостоятельной судебной власти и прокуратуры, прежде всего организационно,материально и юридически независимых от исполнительной власти;
института независимых прокуроров,как в США;
института окружных судов и прокуратур,как в США;
выборности судей и прокуроров,их реальной защиты,коллегиальности судов и прокуратур;
предоставления прокурорам право "вето";
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ
- ТРЕБУЕМ:
исключительной монополии парламента на распоряжение государственной казной,
государственной собственностью,
государственной территорией,экономическими зонами РФ и законотворчество,
включая законодательную инициативу,
на получение займов и выдачу кредитов от имени
государства,на установление налогов,сборов,
акцизов и пошлин,
на заключение торговых и таможенных договоров, любых финансовых соглашений от имени РФ;
создания самостоятельных государственного казначейства,центробанка и счетной палаты,прежде всего организационно,материально и юридически
независимых от исполнительной власти,
коллегиальности их руководства;
невозможности извлечения прибыли из деятельности казначейства и центробанка физическими и юридическими лицами;
регулярной публикации сведений о государственных доходах и расходах;
ПРИНЦИП КОНСЕНСУСА И ЛЕГИТИМНОСТИ
- ТРЕБУЕМ:
проведения референдума о доверии народа существующей конституции и власти;
ПРИНЦИП ПЛЮРАЛИЗМА
- ТРЕБУЕМ:
свободы политическим заключенным;
реального обеспечения многообразия субъектов экономической, политической и культурной жизни общества путем регулярного созыва съездов их представителей и учета их предложений государственной властью;
ПРИНЦИП ФЕДЕРАЛИЗМА
- ТРЕБУЕМ:
делегирования полномочий снизу вверх: субъектами РФ - государственной власти РФ,
права на самоопределение наций.
02.01.2012 РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Справка: народное ополчение Швейцарии
В Швейцарии - милиционная армия.
Все мужчины, признанные годными к военной службе, в возрасте от 18 до 35 лет обязаны служить в армии. Срок службы -260 дней.
Служба разбита на этапы, начинается с базовой подготовки - школы рекрутов (семь недель), а затем следуют периодические военные сборы - по три недели в году, до тех пор, пока солдаты не выслужат необходимое количество дней (как правило, семь курсов периодической переподготовки до достижения 35 лет).
Каждый год солдаты также обязаны сдавать обязательные нормативы по стрельбе. В случае несдачи таких нормативов солдаты обязаны пройти курс для отстающих стрелков, приобретая патроны за свой счет.
Каждый резервист обязан хранить дома личное боевое оружие (для рядового состава - автоматическая винтовка Sig 550 калибра 5.56 мм, для офицеров, медицинского персонала и служащих военной почты - автоматическая винтовка SIG 510 и/или 9-мм полуавтоматический пистолет SIG-Sauer P220), а также определенное количество боеприпасов (50 патронов калибра 5.56 мм / 48 патронов калибра 9 мм).
Оружие и боеприпасы выдаются государством, опечатываются и регулярно проверяются с целью недопущения незаконного использования.
После того, как солдат уходит в запас, он хранит свое боевое оружие дома до 50 лет.
Составитель - Самарин Е.Ф.
О составителе: закончил физический факультет МГУ им. Ломоносова М.В. в 1983г. Несколько лет работал научным сотрудником в Институте Общей Физики АН СССР.
http://real-demokratia.narod.ru/index6.htm
Re: ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ
В России в выборах парламента участвовало 7 политических партий. В США 2. Где остальные? Не демократично. КП США уничтожили финансово.
Про Швейцарию:После того, как солдат уходит в запас, он хранит свое боевое оружие дома до 50 лет.
Теперь попробуйте оставить АК бывшим солдатам и офицерам ПМ? Гражданскую войну хотите. С Кавказом не можем справиться, а с 15 млн. вооруженных и разгневанных людей сможем справиться.
ТРЕБУЕМ:
свободы политическим заключенным;
Вопрос:сколько их,политзаключенных в Российских колониях?
ТРЕБУЕМ:
делегирования полномочий снизу вверх: субъектами РФ - государственной власти РФ,
Леса отдали в управление субъектам. Кто ответил за пожары? Федеральный бюджет. Наоборот ,муниципальные учреждения здравоохранения субъекты забрали себе, в госсобственность и сократив муниципальные бюджеты. Об этом оппозиция не знает?
права на самоопределение наций.
От России останутся дырки от нацменьшинств самоопредлившихся. Кто заплатит областям за транзит газа и нефти? $5 за100 км
и тонну или тысячу кубов газа. Об этом авторы явно не подумали. Области моментально перекроют свои границы. И куда денутся отделившиеся? Явно не продумано требование.
Про Швейцарию:После того, как солдат уходит в запас, он хранит свое боевое оружие дома до 50 лет.
Теперь попробуйте оставить АК бывшим солдатам и офицерам ПМ? Гражданскую войну хотите. С Кавказом не можем справиться, а с 15 млн. вооруженных и разгневанных людей сможем справиться.
ТРЕБУЕМ:
свободы политическим заключенным;
Вопрос:сколько их,политзаключенных в Российских колониях?
ТРЕБУЕМ:
делегирования полномочий снизу вверх: субъектами РФ - государственной власти РФ,
Леса отдали в управление субъектам. Кто ответил за пожары? Федеральный бюджет. Наоборот ,муниципальные учреждения здравоохранения субъекты забрали себе, в госсобственность и сократив муниципальные бюджеты. Об этом оппозиция не знает?
права на самоопределение наций.
От России останутся дырки от нацменьшинств самоопредлившихся. Кто заплатит областям за транзит газа и нефти? $5 за100 км
и тонну или тысячу кубов газа. Об этом авторы явно не подумали. Области моментально перекроют свои границы. И куда денутся отделившиеся? Явно не продумано требование.
Конституционные поправки Российской демократической оппозиции
Представителями Левой оппозиции в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поданы "ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ" и проект "ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ".
Левая оппозиция призывает всю Российскую оппозицию объединиться вокруг этих требований.
Как известно, Карл Маркс называл Швейцарию "образцовой буржуазной республикой".
Суть этих требований: "Превратить Россию во вторую Швейцарию!"
Для социалистов и коммунистов - это программа-минимум, для буржуазных демократов - это программа-максимум.
Только совместное выступление Российской оппозиции может остановить установление в России бессрочной военно-полицейской диктатуры!
.............................................
В рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
копия - Президенту, Правительству, Федеральному Собранию РФ.
Ответ не требуется – отвечать будете перед Народом.
ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ К ПРЕЗИДЕНТУ, ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ
Если в России, переполненной
атомными электростанциями
и термоядерным оружием,
начнется гражданская война,
- это станет концом
всего человечества
Нам не нужна Россия как империя,
нам нужна Россия, как Швейцария!
ТРЕБУЕМ СОЗДАНИЯ В РОССИИ
ПОДЛИННОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
основанной на признанных принципах буржуазного конституциализма
НАРОДОВЛАСТИЕ
- ТРЕБУЕМ:
создания народного ополчения, как в Швейцарии, в качестве гаранта власти народа (все вопросы, связанные с народным ополчением - исключительная монополия парламента);
включения в Конституцию основополагающего принципа:
"народ имеет неотъемлемое право на самозащиту в лице народного ополчения, состоящего из вооруженных мужчин-граждан";
самостоятельного парламента, прежде всего организационно, материально и юридически независимого от исполнительной власти, как в США;
ликвидации профессионального статуса парламента - депутаты должны иметь основную работу и собираться на парламентские сессии 4 раза в год, как в Швейцарии;
реального права импичмента парламенту в отношении всех должностных лиц государства;
чтобы Верховный Главнокомандующий назначался парламентом только на время кризиса или войны, как в Швейцарии;
министров обороны и МВД, которых назначает парламент;
ликвидировать, как в Швейцарии, войска ФСО, ФСБ и МВД, включая Национальную гвардию, их вооружение и материальную базу передать народному ополчению РФ;
сделать, как в Швейцарии, ФСО и ФСБ подразделениями МВД;
разделить МВД, как в Швейцарии, на три независимые части: федеральную полицию, полицию субъектов федерации и полицию городов и районов;
восстановить в МВД и Вооруженных Силах РФ институт Политических Комиссаров (все вопросы, связанные с институтом Политических Комиссаров - исключительная монополия парламента);
сократить до разумного минимума все наемные вооруженные формирования как представляющие исключительную опасность для свободы народа и поставить под строгий контроль народного ополчения;
создания общественных СМИ, существующих за счет подоходного налога с граждан, находящихся под контролем парламента;
свободных и честных выборов, которые проводятся общественными организациями, уполномоченными народом;
реального права на прямое волеизъявление народа - референдум;
права народа на законодательную инициативу;
восстановления института съездов народных депутатов как выражения принципа соборности российского народа (съезды народных депутатов проводить раз в 4 года за месяц до выборов в парламент для оценки деятельности органов государственной власти);
коллегиальности исполнительной власти, как в Швейцарии;
лишить президента права единолично определять основные направления внутренней и внешней политики государства;
приоритета общественного блага над экономической свободой, как в Швейцарии;
законов, носящих имена их авторов, чтобы народ знал, с кого спрашивать;
ежегодного переизбрания спикеров обоих палат парламента с запретом занимать эти должности дважды, как в Швейцарии;
закона о перечне требований, предъявляемых к кандидатам в высшие должностные лица государства и кандидатам в депутаты Федерального собрания РФ (включая запрет избираться на должность Президента РФ Президенту, Председателю, членам правительства РФ и исполняющим их обязанности);
обязательного обнародования депутатами своих связей с группами интересов;
права народа на отзыв депутатов и отстранение от должности должностных лиц государства, как в Японии;
права на отмену любого закона народным референдумом, как в Швейцарии;
законодательного ограничения размеров денежных сумм, предоставляемых физическими и юридическими лицами частным лицам и общественным объединениям для ведения политической деятельности;
отмены закона о неприкосновенности бывших президентов РФ;
пересмотра законов об экстремизме и чрезвычайном положении;
закона о невозможности изменения размеров заработной платы президенту и депутатам парламента в течение срока их избрания;
срока действия для всех законов, включая Конституцию РФ, и их регулярного пересмотра;
приоритета Конституции и законов РФ над международными договорами РФ;
ограничить пребывание депутата в парламенте 2-мя избирательными сроками;
вернуть 4-х летний срок избрания президента и парламента;
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
- ТРЕБУЕМ:
самостоятельной судебной власти и прокуратуры, прежде всего организационно, материально и юридически независимых от исполнительной власти;
института независимых прокуроров, как в США;
института окружных судов и прокуратур, как в США;
выборности судей и прокуроров, их реальной защиты, коллегиальности судов и прокуратур;
предоставления прокурорам права "вето";
самостоятельности судебных систем и прокуратур субъектов федерации, как в Швейцарии и США;
выделения выборной надзорной прокуратуры, как в Швейцарии;
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ
- ТРЕБУЕМ:
исключительной монополии парламента на распоряжение государственной казной, государственной собственностью, государственной территорией, экономическими зонами РФ и законотворчество, включая законодательную инициативу (при условии права народа на законодательную инициативу),на формирование и обеспечение вооруженных сил и любых силовых ведомств, на получение займов и выдачу кредитов от имени государства, на установление налогов, сборов, акцизов и пошлин, на заключение торговых и таможенных договоров, любых финансовых соглашений от имени РФ;
самостоятельных государственного казначейства, центробанка и счетной палаты, прежде всего организационно, материально и юридически независимых от исполнительной власти;
коллегиальности их руководства;
невозможности извлечения прибыли из деятельности казначейства и центробанка физическими и юридическими лицами;
регулярной публикации сведений о государственных доходах и расходах;
ПРИНЦИП КОНСЕНСУСА И ЛЕГИТИМНОСТИ
- ТРЕБУЕМ:
проведения референдума о доверии народа существующей конституции и власти;
критерия власти, как в Швейцарии:
преуспевание общества определяется благосостоянием его самых необеспеченных членов;
ПРИНЦИП ПЛЮРАЛИЗМА
- ТРЕБУЕМ:
свободы политическим заключенным;
реального обеспечения многообразия субъектов экономической, политической и культурной жизни общества путем регулярного созыва съездов их представителей и учета их предложений государственной властью;
ПРИНЦИП ФЕДЕРАЛИЗМА
- ТРЕБУЕМ:
делегирования полномочий снизу вверх:
субъектами РФ - государственной власти РФ;
права на самоопределение наций;
федерации по подобию Швейцарской.
02.01.2012
РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Справка: народное ополчение Швейцарии
"У Швейцарии нет армии -
армией является вся Швейцария."
Швейцарский юмор.
В Швейцарии - милиционная армия.
Все мужчины, признанные годными к военной службе, в возрасте от 18 до 35 лет обязаны служить в армии. Срок службы -260 дней.
Служба разбита на этапы, начинается с базовой подготовки - школы рекрутов (семь недель), а затем следуют периодические военные сборы - по три недели в году, до тех пор, пока солдаты не выслужат необходимое количество дней (как правило, семь курсов периодической переподготовки до достижения 35 лет).
Каждый год солдаты также обязаны сдавать обязательные нормативы по стрельбе. В случае несдачи таких нормативов солдаты обязаны пройти курс для отстающих стрелков, приобретая патроны за свой счет.
Каждый резервист обязан хранить дома личное боевое оружие (для рядового состава - автоматическая винтовка SIG 550 калибра 5.56 мм, для офицеров, медицинского персонала и служащих военной почты - автоматическая винтовка SIG 510 и/или 9-мм полуавтоматический пистолет SIG-Sauer P220), а также определенное количество боеприпасов (50 патронов калибра 5.56 мм / 48 патронов калибра 9 мм).
Оружие и боеприпасы выдаются государством, опечатываются и регулярно проверяются с целью недопущения незаконного использования.
После того, как солдат уходит в запас, он хранит свое боевое оружие дома до 50 лет.
Составитель - Самарин Е.Ф.
О составителе: закончил физический факультет МГУ им. Ломоносова М.В. в 1983г. Несколько лет работал научным сотрудником в Институте Общей Физики АН СССР.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ
(Проект)
Армия должна служить народу,
а не генералам.
1. Главной военной силой в Российской федерации является народное ополчение (милиционная армия).
2. В мирное время Вооруженные силы Российской федерации состоят из народного ополчения и наемных вооруженных формирований.
В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные силы.
После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному расформированию, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.
3. Народное ополчение (милиционная армия) РФ - это военно-политическая организация вооруженных мужчин-граждан, действующая на основе собственных уставов и государственных законов.
Бойцами народного ополчения РФ являются граждане РФ мужского пола, годные к воинской службе в возрасте 18 - 50 лет.
Бойцы народного ополчения РФ периодически проходят военную переподготовку и хранят свое личное боевое оружие, комплект боеприпасов к нему и военную амуницию у себя дома, чтобы быть готовыми в любой момент выступить на защиту Родины и свободы.
Дивизии народного ополчения размещаются в каждом районе РФ по месту жительства их бойцов.
Народное ополчение РФ утверждает все законы и все назначения на высшие государственные должности, соответствующие подразделения народного ополчения РФ осуществляют то же самое в регионах России.
4. Наемные вооруженные формирования РФ создаются по принципу минимальной разумной достаточности.
Ими являются:
Генштаб,
Военная разведка,
Военная прокуратура,
Военный трибунал,
Военная полиция,
Военная связь,
Космические войска,
ПВО,
РВСН,
Военная авиация,
Военно-морской флот,
Войска радиационной, химической и биологической защиты,
Пограничная стража,
Криминальная полиция,
Охрана заключенных и режимных объектов.
Иные наемные вооруженные формирования РФ могут создаваться только после утверждения такого решения народным ополчением РФ.
Наемные вооруженные формирования РФ находятся под строгим контролем со стороны народного ополчения, который заключается в комплексе следующих мер:
а) разумная минимизация и законодательное ограничение численности наемных вооруженных формирований,
б) контроль за их арсеналами,
в) институт политических комиссаров внутри наемных вооруженных формирований,
г) коллегиальность и выборность их командования народным ополчением (как в Римской республике),
д) невозможность сосредоточения командования наемными вооруженными формированиями в одних руках в мирное время,
е) рядовой и сержантский состав должен состоять по возможности из новобранцев - ополченцев,
ж) все военнослужащие должны быть бойцами народного ополчения, присягнувшими ему на верность: наемники - это бойцы народного ополчения, которые служат по контракту,
з) особо тяжкая ответственность для вооруженных наемников за участие в мятеже.
5. На всех направлениях, опасных в плане иностранного военного вторжения, должны находиться вооруженные формирования (бригады, дивизии, армии), в которых под руководством военных инструкторов проходят подготовку новобранцы народного ополчения РФ.
Примечание.
Римские коллегии.
Римской армией командовала коллегия из 2 - командиров, которые вступали в права командующего по очереди, ежесуточно сменяя друг друга.
Римскими легионами командовали коллегии из 6 командиров, которые вступали в права командующего легиона по очереди, ежесуточно сменяя друг друга.
Все эти командиры избирались народным ополчением Рима.
P.S. Данная военная система по сути представляет из себя введение казачества в пределах всей России.
28.11.2014 Самарин Е.Ф.
P.S. Настоящие требования повсеместно опубликованы в Интернете 10 лет тому назад, в том числе за рубежом.
Это последняя редакция.
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