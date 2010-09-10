Сообщение xxyyzz11 » Вчера, 23:31

Представителями Левой оппозиции в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поданы "ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ" и проект "ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ".



Левая оппозиция призывает всю Российскую оппозицию объединиться вокруг этих требований.



Как известно, Карл Маркс называл Швейцарию "образцовой буржуазной республикой".

Суть этих требований: "Превратить Россию во вторую Швейцарию!"



Для социалистов и коммунистов - это программа-минимум, для буржуазных демократов - это программа-максимум.



Только совместное выступление Российской оппозиции может остановить установление в России бессрочной военно-полицейской диктатуры!

ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ К ПРЕЗИДЕНТУ, ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ

Если в России, переполненной

атомными электростанциями

и термоядерным оружием,

начнется гражданская война,

- это станет концом

всего человечества



Нам не нужна Россия как империя,

нам нужна Россия, как Швейцария!

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ

(Проект)

Армия должна служить народу,

а не генералам.

.............................................В рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.копия - Президенту, Правительству, Федеральному Собранию РФ.Ответ не требуется – отвечать будете перед Народом.ТРЕБУЕМ СОЗДАНИЯ В РОССИИПОДЛИННОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,основанной на признанных принципах буржуазного конституциализмаНАРОДОВЛАСТИЕ- ТРЕБУЕМ:создания народного ополчения, как в Швейцарии, в качестве гаранта власти народа (все вопросы, связанные с народным ополчением - исключительная монополия парламента);включения в Конституцию основополагающего принципа:"народ имеет неотъемлемое право на самозащиту в лице народного ополчения, состоящего из вооруженных мужчин-граждан";самостоятельного парламента, прежде всего организационно, материально и юридически независимого от исполнительной власти, как в США;ликвидации профессионального статуса парламента - депутаты должны иметь основную работу и собираться на парламентские сессии 4 раза в год, как в Швейцарии;реального права импичмента парламенту в отношении всех должностных лиц государства;чтобы Верховный Главнокомандующий назначался парламентом только на время кризиса или войны, как в Швейцарии;министров обороны и МВД, которых назначает парламент;ликвидировать, как в Швейцарии, войска ФСО, ФСБ и МВД, включая Национальную гвардию, их вооружение и материальную базу передать народному ополчению РФ;сделать, как в Швейцарии, ФСО и ФСБ подразделениями МВД;разделить МВД, как в Швейцарии, на три независимые части: федеральную полицию, полицию субъектов федерации и полицию городов и районов;восстановить в МВД и Вооруженных Силах РФ институт Политических Комиссаров (все вопросы, связанные с институтом Политических Комиссаров - исключительная монополия парламента);сократить до разумного минимума все наемные вооруженные формирования как представляющие исключительную опасность для свободы народа и поставить под строгий контроль народного ополчения;создания общественных СМИ, существующих за счет подоходного налога с граждан, находящихся под контролем парламента;свободных и честных выборов, которые проводятся общественными организациями, уполномоченными народом;реального права на прямое волеизъявление народа - референдум;права народа на законодательную инициативу;восстановления института съездов народных депутатов как выражения принципа соборности российского народа (съезды народных депутатов проводить раз в 4 года за месяц до выборов в парламент для оценки деятельности органов государственной власти);коллегиальности исполнительной власти, как в Швейцарии;лишить президента права единолично определять основные направления внутренней и внешней политики государства;приоритета общественного блага над экономической свободой, как в Швейцарии;законов, носящих имена их авторов, чтобы народ знал, с кого спрашивать;ежегодного переизбрания спикеров обоих палат парламента с запретом занимать эти должности дважды, как в Швейцарии;закона о перечне требований, предъявляемых к кандидатам в высшие должностные лица государства и кандидатам в депутаты Федерального собрания РФ (включая запрет избираться на должность Президента РФ Президенту, Председателю, членам правительства РФ и исполняющим их обязанности);обязательного обнародования депутатами своих связей с группами интересов;права народа на отзыв депутатов и отстранение от должности должностных лиц государства, как в Японии;права на отмену любого закона народным референдумом, как в Швейцарии;законодательного ограничения размеров денежных сумм, предоставляемых физическими и юридическими лицами частным лицам и общественным объединениям для ведения политической деятельности;отмены закона о неприкосновенности бывших президентов РФ;пересмотра законов об экстремизме и чрезвычайном положении;закона о невозможности изменения размеров заработной платы президенту и депутатам парламента в течение срока их избрания;срока действия для всех законов, включая Конституцию РФ, и их регулярного пересмотра;приоритета Конституции и законов РФ над международными договорами РФ;ограничить пребывание депутата в парламенте 2-мя избирательными сроками;вернуть 4-х летний срок избрания президента и парламента;ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО- ТРЕБУЕМ:самостоятельной судебной власти и прокуратуры, прежде всего организационно, материально и юридически независимых от исполнительной власти;института независимых прокуроров, как в США;института окружных судов и прокуратур, как в США;выборности судей и прокуроров, их реальной защиты, коллегиальности судов и прокуратур;предоставления прокурорам права "вето";самостоятельности судебных систем и прокуратур субъектов федерации, как в Швейцарии и США;выделения выборной надзорной прокуратуры, как в Швейцарии;РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ- ТРЕБУЕМ:исключительной монополии парламента на распоряжение государственной казной, государственной собственностью, государственной территорией, экономическими зонами РФ и законотворчество, включая законодательную инициативу (при условии права народа на законодательную инициативу),на формирование и обеспечение вооруженных сил и любых силовых ведомств, на получение займов и выдачу кредитов от имени государства, на установление налогов, сборов, акцизов и пошлин, на заключение торговых и таможенных договоров, любых финансовых соглашений от имени РФ;самостоятельных государственного казначейства, центробанка и счетной палаты, прежде всего организационно, материально и юридически независимых от исполнительной власти;коллегиальности их руководства;невозможности извлечения прибыли из деятельности казначейства и центробанка физическими и юридическими лицами;регулярной публикации сведений о государственных доходах и расходах;ПРИНЦИП КОНСЕНСУСА И ЛЕГИТИМНОСТИ- ТРЕБУЕМ:проведения референдума о доверии народа существующей конституции и власти;критерия власти, как в Швейцарии:преуспевание общества определяется благосостоянием его самых необеспеченных членов;ПРИНЦИП ПЛЮРАЛИЗМА- ТРЕБУЕМ:свободы политическим заключенным;реального обеспечения многообразия субъектов экономической, политической и культурной жизни общества путем регулярного созыва съездов их представителей и учета их предложений государственной властью;ПРИНЦИП ФЕДЕРАЛИЗМА- ТРЕБУЕМ:делегирования полномочий снизу вверх:субъектами РФ - государственной власти РФ;права на самоопределение наций;федерации по подобию Швейцарской.02.01.2012РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯСправка: народное ополчение Швейцарии"У Швейцарии нет армии -армией является вся Швейцария."Швейцарский юмор.В Швейцарии - милиционная армия.Все мужчины, признанные годными к военной службе, в возрасте от 18 до 35 лет обязаны служить в армии. Срок службы -260 дней.Служба разбита на этапы, начинается с базовой подготовки - школы рекрутов (семь недель), а затем следуют периодические военные сборы - по три недели в году, до тех пор, пока солдаты не выслужат необходимое количество дней (как правило, семь курсов периодической переподготовки до достижения 35 лет).Каждый год солдаты также обязаны сдавать обязательные нормативы по стрельбе. В случае несдачи таких нормативов солдаты обязаны пройти курс для отстающих стрелков, приобретая патроны за свой счет.Каждый резервист обязан хранить дома личное боевое оружие (для рядового состава - автоматическая винтовка SIG 550 калибра 5.56 мм, для офицеров, медицинского персонала и служащих военной почты - автоматическая винтовка SIG 510 и/или 9-мм полуавтоматический пистолет SIG-Sauer P220), а также определенное количество боеприпасов (50 патронов калибра 5.56 мм / 48 патронов калибра 9 мм).Оружие и боеприпасы выдаются государством, опечатываются и регулярно проверяются с целью недопущения незаконного использования.После того, как солдат уходит в запас, он хранит свое боевое оружие дома до 50 лет.Составитель - Самарин Е.Ф.О составителе: закончил физический факультет МГУ им. Ломоносова М.В. в 1983г. Несколько лет работал научным сотрудником в Институте Общей Физики АН СССР.1. Главной военной силой в Российской федерации является народное ополчение (милиционная армия).2. В мирное время Вооруженные силы Российской федерации состоят из народного ополчения и наемных вооруженных формирований.В случае войны посредством мобилизации из бойцов народного ополчения и из наемных вооруженных формирований создаются регулярные Вооруженные силы.После окончания войны регулярные Вооруженные силы подлежат немедленному расформированию, а их командование автоматически утрачивает свои полномочия.3. Народное ополчение (милиционная армия) РФ - это военно-политическая организация вооруженных мужчин-граждан, действующая на основе собственных уставов и государственных законов.Бойцами народного ополчения РФ являются граждане РФ мужского пола, годные к воинской службе в возрасте 18 - 50 лет.Бойцы народного ополчения РФ периодически проходят военную переподготовку и хранят свое личное боевое оружие, комплект боеприпасов к нему и военную амуницию у себя дома, чтобы быть готовыми в любой момент выступить на защиту Родины и свободы.Дивизии народного ополчения размещаются в каждом районе РФ по месту жительства их бойцов.Народное ополчение РФ утверждает все законы и все назначения на высшие государственные должности, соответствующие подразделения народного ополчения РФ осуществляют то же самое в регионах России.4. Наемные вооруженные формирования РФ создаются по принципу минимальной разумной достаточности.Ими являются:Генштаб,Военная разведка,Военная прокуратура,Военный трибунал,Военная полиция,Военная связь,Космические войска,ПВО,РВСН,Военная авиация,Военно-морской флот,Войска радиационной, химической и биологической защиты,Пограничная стража,Криминальная полиция,Охрана заключенных и режимных объектов.Иные наемные вооруженные формирования РФ могут создаваться только после утверждения такого решения народным ополчением РФ.Наемные вооруженные формирования РФ находятся под строгим контролем со стороны народного ополчения, который заключается в комплексе следующих мер:а) разумная минимизация и законодательное ограничение численности наемных вооруженных формирований,б) контроль за их арсеналами,в) институт политических комиссаров внутри наемных вооруженных формирований,г) коллегиальность и выборность их командования народным ополчением (как в Римской республике),д) невозможность сосредоточения командования наемными вооруженными формированиями в одних руках в мирное время,е) рядовой и сержантский состав должен состоять по возможности из новобранцев - ополченцев,ж) все военнослужащие должны быть бойцами народного ополчения, присягнувшими ему на верность: наемники - это бойцы народного ополчения, которые служат по контракту,з) особо тяжкая ответственность для вооруженных наемников за участие в мятеже.5. На всех направлениях, опасных в плане иностранного военного вторжения, должны находиться вооруженные формирования (бригады, дивизии, армии), в которых под руководством военных инструкторов проходят подготовку новобранцы народного ополчения РФ.Примечание.Римские коллегии.Римской армией командовала коллегия из 2 - командиров, которые вступали в права командующего по очереди, ежесуточно сменяя друг друга.Римскими легионами командовали коллегии из 6 командиров, которые вступали в права командующего легиона по очереди, ежесуточно сменяя друг друга.Все эти командиры избирались народным ополчением Рима.P.S. Данная военная система по сути представляет из себя введение казачества в пределах всей России.28.11.2014 Самарин Е.Ф.P.S. Настоящие требования повсеместно опубликованы в Интернете 10 лет тому назад, в том числе за рубежом.Это последняя редакция.