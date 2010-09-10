Сообщение Raider » 09 сен 2016, 07:53

hardbone писал(а): Raider, так что у вас за история? Расскажите подробней. Пока я понял, что было 2 ПДД-штрафа, вы заплатили вовремя, квитанции не сохранили, платеж до ГИБДД не дошел и дела передали приставам, которые без каких либо уведомлений списали деньги с банковского счета. Все верно?

да. все верно. только три штрафа в промежутках через месяц. И квитанции об оплате-я всегда сохраняю и прикалываю к письмам счастия которые приходят по почте.. Научен.в один прекрасный момент у меня с карточки сбера списывается тыща рублей.я звоню на горячую линию сбера-мне грят-это судебные приставы. я отпрашиваюсь с работы (т.к. они работают с 9-17) еду на Яблочкова(дозвониться до туда-невозможно!)-мне грят -это штрафы ГИБДД. я им-пардоньте, я всегда все плачу вовремя. На след.день беру ВСЕ квитанции-опять отпрашиваюсь с работы-еду к приставам. Приставы-ок, тут у вас еще штрафик нарисовался. Хорошо квитанции привезли-мы его погасим. а вот два штрафа-мы не при делах-это ГАИцы прислали требования-мы исполнили. Но вы не пИсайте-мы вернем усе. Валите сначала на Солнечную, затем в Соколовку-ставьте отметки на бумажке и привозите к нам. На это я потратил еще пол дня. Деньги вернули через недели три. но это не суть. Я потратил три дня на чью то безалаберность. и еще...ети два штрафа на сайте ГИБДД висят как не погашенные-до сих пор-а это уже третий год. Я уже давно стал оплачивать все платежи через госуслуги. отдать должное-налоговые платежи проходят хорошо. а вот ГИБДД- опять такая же история..отправлял две жалобы-приставам и мвд-если в кратцеприставы-гайцы прислали-мы исполнилимвд-мы все послали на почту-мы не при чем.я из происходящего сделал вывод. ничего гайцы не посылают на почту. хотя бы раз в месяц проверять свои любые штрафы\начисления на госуслугах.