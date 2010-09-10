Законодательные инициативы

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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Законодательные инициативы

Сообщение hardbone » 08 сен 2016, 22:45

Raider, так что у вас за история? Расскажите подробней. Пока я понял, что было 2 ПДД-штрафа, вы заплатили вовремя, квитанции не сохранили, платеж до ГИБДД не дошел и дела передали приставам, которые без каких либо уведомлений списали деньги с банковского счета. Все верно?

Raider писал(а):мне порой кажется мы в разных странах живем.

Может говорим просто о разном. ПДД-штрафы я ни разу не доводил до приставов, тот штраф о котором выше рассказывал не связан с ПДД.

ФрекенСнорк писал(а):у вас есть карточка Сбера, например?

Да, есть.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24105
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Законодательные инициативы

Сообщение ФрекенСнорк » 09 сен 2016, 06:37

И вы мне будете говорить,что приставы не списывают такие штрафы-не важно,ГАИ не ГАИ, вот просто так,без оповещения? Нет, они конечно,пришлют вам письмо,что что-то к вам имеют,но вот следить ,дошло ли это письмо до вас...или его курьер просто в дверь воткнул...Ну ничего,у вас впереди много интересного,еще столкнетесь..ё
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1969
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Законодательные инициативы

Сообщение Raider » 09 сен 2016, 07:53

hardbone писал(а):Raider, так что у вас за история? Расскажите подробней. Пока я понял, что было 2 ПДД-штрафа, вы заплатили вовремя, квитанции не сохранили, платеж до ГИБДД не дошел и дела передали приставам, которые без каких либо уведомлений списали деньги с банковского счета. Все верно?
да. все верно. только три штрафа в промежутках через месяц. И квитанции об оплате-я всегда сохраняю и прикалываю к письмам счастия которые приходят по почте.. Научен.
в один прекрасный момент у меня с карточки сбера списывается тыща рублей. :( я звоню на горячую линию сбера-мне грят-это судебные приставы. я отпрашиваюсь с работы (т.к. они работают с 9-17) еду на Яблочкова(дозвониться до туда-невозможно!)-мне грят -это штрафы ГИБДД. я им-пардоньте, я всегда все плачу вовремя. На след.день беру ВСЕ квитанции-опять отпрашиваюсь с работы-еду к приставам. Приставы-ок, тут у вас еще штрафик нарисовался. Хорошо квитанции привезли-мы его погасим. а вот два штрафа-мы не при делах-это ГАИцы прислали требования-мы исполнили. Но вы не пИсайте-мы вернем усе. Валите сначала на Солнечную, затем в Соколовку-ставьте отметки на бумажке и привозите к нам. На это я потратил еще пол дня. Деньги вернули через недели три. но это не суть. Я потратил три дня на чью то безалаберность. и еще...ети два штрафа на сайте ГИБДД висят как не погашенные-до сих пор-а это уже третий год. Я уже давно стал оплачивать все платежи через госуслуги. отдать должное-налоговые платежи проходят хорошо. а вот ГИБДД- опять такая же история..
отправлял две жалобы-приставам и мвд-если в кратце
приставы-гайцы прислали-мы исполнили
мвд-мы все послали на почту-мы не при чем.
я из происходящего сделал вывод. ничего гайцы не посылают на почту. хотя бы раз в месяц проверять свои любые штрафы\начисления на госуслугах.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24105
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Законодательные инициативы

Сообщение ФрекенСнорк » 20 сен 2016, 20:00

hardbone писал(а):Если вы заплатили изначально за штраф в срок, зачем стали платить еще раз приставам? Это основное, что не укладывается у меня в голове. А если теперь приставы вам скажут, что вы им тоже не заплатили и с банковского счета вашего снимут принудительно штраф, вы тоже согласитесь на эту третью оплату?

listen10 писал(а):
Raider писал(а):Вчера мои два штрафа по 500р. были списаны с банковской карты. Оператор в сбере сказала-это приставы. .

У жены тоже вчера списали с карты,сегодня поехали к судебным приставам. Нарушение от 05,05,2016,видеофиксация. На вопрос: Где письмо с уведомлением? Ответили,что ГАИ сейчас этим не заморачивается,и проверяйте свои штрафы на сайте ГИББД.

hardbone писал(а):Ну мы же не в идеальном мире живем. Иногда нужно тратить свое время на устранение чужих ошибок. .

желаю всем иметь ПРОРВУ времени!!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Законодательные инициативы

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 20 сен 2016, 23:38

ФрекенСнорк писал(а):желаю всем иметь ПРОРВУ времени!!!!


А я желаю всем не иметь зарплатных карт от СБЕРБАНКА и ВТБ.
А так же нужно все же требовать исполнения своих обязательств от органов, которые эти обязательства должны исполнять!!!
О, забыл - скотч + маркер всем в помощь
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24105
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Законодательные инициативы

Сообщение ФрекенСнорк » 21 сен 2016, 06:21

ВРУНГЕЛЬ писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):желаю всем иметь ПРОРВУ времени!!!!


А я желаю всем не иметь зарплатных карт от СБЕРБАНКА и ВТБ.
А так же нужно все же требовать исполнения своих обязательств от органов, которые эти обязательства должны исполнять!!!
О, забыл - скотч + маркер всем в помощь

И пенсионных карт- тоже! И вообще, живите долго и щасливо и шоб ваш драндулет не ломался
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24105
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Законодательные инициативы

Сообщение ФрекенСнорк » 21 сен 2016, 06:29

А требовать можно что угодно,для этого все пожелания я уже озвучила... :lol:
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Законодательные инициативы

Сообщение listen10 » 21 сен 2016, 08:57

ВРУНГЕЛЬ писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):желаю всем иметь ПРОРВУ времени!!!!


А я желаю всем не иметь зарплатных карт от СБЕРБАНКА и ВТБ.
А так же нужно все же требовать исполнения своих обязательств от органов, которые эти обязательства должны исполнять!!!

Забыл дописать,на вопрос: А если бы у меня не было карты Сбера,как бы тогда пошло дело?
Ответ: Суд с оплатой госпошлины. Получается все в доле,и тут приходят на ум нехорошие мысли. Одни специально не сообщают о нарушении,другие ради окладов и премий обдирают ничего не знающего о нарушении водителя,а бюджет радостно кивает головой,со словами; " Я-Я! Вайтер,вайтер!"
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Законодательные инициативы

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 29 сен 2016, 00:05

listen10 писал(а):Забыл дописать,на вопрос: А если бы у меня не было карты Сбера,как бы тогда пошло дело?
Ответ: Суд с оплатой госпошлины. Получается все в доле,и тут приходят на ум нехорошие мысли. Одни специально не сообщают о нарушении,другие ради окладов и премий обдирают ничего не знающего о нарушении водителя,а бюджет радостно кивает головой,со словами; " Я-Я! Вайтер,вайтер!"


А ничего не будет, у них сроки законодательные недели 2 что ли на подачу заявления в суд, и их конечно же профукают
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6072
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Законодательные инициативы

Сообщение ivanes » 27 мар 2017, 15:08

Сейчас вводят запрет на управление ОТ с иностранными правами.Придется всем сдать экзамены для получения удостоверений российского образца.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6072
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Законодательные инициативы

Сообщение ivanes » 30 мар 2017, 19:24

Новички обязаны возить наклейку "неопытный" два года. Запрещено возить людей,буксировать другие машины.
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olya_vesnahr
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 14:11

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