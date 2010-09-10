Законодательные инициативы
Все темы про ЭТО + автошколы, законы …
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Законодательные инициативы
Raider, так что у вас за история? Расскажите подробней. Пока я понял, что было 2 ПДД-штрафа, вы заплатили вовремя, квитанции не сохранили, платеж до ГИБДД не дошел и дела передали приставам, которые без каких либо уведомлений списали деньги с банковского счета. Все верно?
Может говорим просто о разном. ПДД-штрафы я ни разу не доводил до приставов, тот штраф о котором выше рассказывал не связан с ПДД.
Да, есть.
Raider писал(а):мне порой кажется мы в разных странах живем.
Может говорим просто о разном. ПДД-штрафы я ни разу не доводил до приставов, тот штраф о котором выше рассказывал не связан с ПДД.
ФрекенСнорк писал(а):у вас есть карточка Сбера, например?
Да, есть.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24105
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Законодательные инициативы
И вы мне будете говорить,что приставы не списывают такие штрафы-не важно,ГАИ не ГАИ, вот просто так,без оповещения? Нет, они конечно,пришлют вам письмо,что что-то к вам имеют,но вот следить ,дошло ли это письмо до вас...или его курьер просто в дверь воткнул...Ну ничего,у вас впереди много интересного,еще столкнетесь..ё
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Законодательные инициативы
да. все верно. только три штрафа в промежутках через месяц. И квитанции об оплате-я всегда сохраняю и прикалываю к письмам счастия которые приходят по почте.. Научен.hardbone писал(а):Raider, так что у вас за история? Расскажите подробней. Пока я понял, что было 2 ПДД-штрафа, вы заплатили вовремя, квитанции не сохранили, платеж до ГИБДД не дошел и дела передали приставам, которые без каких либо уведомлений списали деньги с банковского счета. Все верно?
в один прекрасный момент у меня с карточки сбера списывается тыща рублей. я звоню на горячую линию сбера-мне грят-это судебные приставы. я отпрашиваюсь с работы (т.к. они работают с 9-17) еду на Яблочкова(дозвониться до туда-невозможно!)-мне грят -это штрафы ГИБДД. я им-пардоньте, я всегда все плачу вовремя. На след.день беру ВСЕ квитанции-опять отпрашиваюсь с работы-еду к приставам. Приставы-ок, тут у вас еще штрафик нарисовался. Хорошо квитанции привезли-мы его погасим. а вот два штрафа-мы не при делах-это ГАИцы прислали требования-мы исполнили. Но вы не пИсайте-мы вернем усе. Валите сначала на Солнечную, затем в Соколовку-ставьте отметки на бумажке и привозите к нам. На это я потратил еще пол дня. Деньги вернули через недели три. но это не суть. Я потратил три дня на чью то безалаберность. и еще...ети два штрафа на сайте ГИБДД висят как не погашенные-до сих пор-а это уже третий год. Я уже давно стал оплачивать все платежи через госуслуги. отдать должное-налоговые платежи проходят хорошо. а вот ГИБДД- опять такая же история..
отправлял две жалобы-приставам и мвд-если в кратце
приставы-гайцы прислали-мы исполнили
мвд-мы все послали на почту-мы не при чем.
я из происходящего сделал вывод. ничего гайцы не посылают на почту. хотя бы раз в месяц проверять свои любые штрафы\начисления на госуслугах.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24105
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Законодательные инициативы
hardbone писал(а):Если вы заплатили изначально за штраф в срок, зачем стали платить еще раз приставам? Это основное, что не укладывается у меня в голове. А если теперь приставы вам скажут, что вы им тоже не заплатили и с банковского счета вашего снимут принудительно штраф, вы тоже согласитесь на эту третью оплату?
listen10 писал(а):Raider писал(а):Вчера мои два штрафа по 500р. были списаны с банковской карты. Оператор в сбере сказала-это приставы. .
У жены тоже вчера списали с карты,сегодня поехали к судебным приставам. Нарушение от 05,05,2016,видеофиксация. На вопрос: Где письмо с уведомлением? Ответили,что ГАИ сейчас этим не заморачивается,и проверяйте свои штрафы на сайте ГИББД.
hardbone писал(а):Ну мы же не в идеальном мире живем. Иногда нужно тратить свое время на устранение чужих ошибок. .
желаю всем иметь ПРОРВУ времени!!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Законодательные инициативы
ФрекенСнорк писал(а):желаю всем иметь ПРОРВУ времени!!!!
А я желаю всем не иметь зарплатных карт от СБЕРБАНКА и ВТБ.
А так же нужно все же требовать исполнения своих обязательств от органов, которые эти обязательства должны исполнять!!!
О, забыл - скотч + маркер всем в помощь
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24105
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Законодательные инициативы
ВРУНГЕЛЬ писал(а):ФрекенСнорк писал(а):желаю всем иметь ПРОРВУ времени!!!!
А я желаю всем не иметь зарплатных карт от СБЕРБАНКА и ВТБ.
А так же нужно все же требовать исполнения своих обязательств от органов, которые эти обязательства должны исполнять!!!
О, забыл - скотч + маркер всем в помощь
И пенсионных карт- тоже! И вообще, живите долго и щасливо и шоб ваш драндулет не ломался
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24105
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Законодательные инициативы
А требовать можно что угодно,для этого все пожелания я уже озвучила...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Законодательные инициативы
ВРУНГЕЛЬ писал(а):ФрекенСнорк писал(а):желаю всем иметь ПРОРВУ времени!!!!
А я желаю всем не иметь зарплатных карт от СБЕРБАНКА и ВТБ.
А так же нужно все же требовать исполнения своих обязательств от органов, которые эти обязательства должны исполнять!!!
Забыл дописать,на вопрос: А если бы у меня не было карты Сбера,как бы тогда пошло дело?
Ответ: Суд с оплатой госпошлины. Получается все в доле,и тут приходят на ум нехорошие мысли. Одни специально не сообщают о нарушении,другие ради окладов и премий обдирают ничего не знающего о нарушении водителя,а бюджет радостно кивает головой,со словами; " Я-Я! Вайтер,вайтер!"
Re: Законодательные инициативы
listen10 писал(а):Забыл дописать,на вопрос: А если бы у меня не было карты Сбера,как бы тогда пошло дело?
Ответ: Суд с оплатой госпошлины. Получается все в доле,и тут приходят на ум нехорошие мысли. Одни специально не сообщают о нарушении,другие ради окладов и премий обдирают ничего не знающего о нарушении водителя,а бюджет радостно кивает головой,со словами; " Я-Я! Вайтер,вайтер!"
А ничего не будет, у них сроки законодательные недели 2 что ли на подачу заявления в суд, и их конечно же профукают
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Законодательные инициативы
Сейчас вводят запрет на управление ОТ с иностранными правами.Придется всем сдать экзамены для получения удостоверений российского образца.
Re: Законодательные инициативы
Новички обязаны возить наклейку "неопытный" два года. Запрещено возить людей,буксировать другие машины.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 13:48
Все уфимские онлайн займы на карту
Онлайн займы на карту мгновенно не выходя из дома Срочно круглосуточно без отказа
Все уфимские онлайн займы на карту
Онлайн оформление на сайте ==> onezaym ru
Все уфимские онлайн займы на карту
Онлайн оформление на сайте ==> onezaym ru
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей