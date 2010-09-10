Ремонт Ноутбуков.
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, INFLICTED
Ремонт Ноутбуков
у меня что-то случилось с компьютером. После 10 минут работы самопроизвольно выключается. Как думаете что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя