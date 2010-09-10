Ремонт Ноутбуков.

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, INFLICTED

Ответить
Genasl
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 фев 2017, 23:50

Ремонт Ноутбуков

Сообщение Genasl » 45 минут назад

у меня что-то случилось с компьютером. После 10 минут работы самопроизвольно выключается. Как думаете что это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя