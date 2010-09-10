Ремонт Ноутбуков.

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1079
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение никанора » 25 июн 2014, 11:22

А где в Рязани можно найти верхнюю часть от блока питания, там, где коннектор.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Колхозник » 25 июн 2014, 20:53

Покупал запчасти для ноута в "Сервисный центр НаноМастер", Маяковского ул., д.103/42. Сидят два пацана. На удивление всё привезли как обещали, и вроде не дорого. Заказывал клавитауру и вентилятор.

В официальном сервисе Асус на Вокзальной 61к1 за клавиатуру просили ощутимо дороже, а вентилятор вообще не смогли добыть.

Ещё заходил в http://globservice.ru . Сложилось впечатление, что это просто лохотрон с красивой вывеской.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Док » 25 июн 2014, 22:01

В 2012г. клавиатуру для ноута ASUS через китайские "Товары-почтой" я купил за USD22.80 (723р.37), вентилятор - за USD9.00 (276р.93).
Клавиатур с русскими буквами там было мало предложений, но были.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Колхозник » 25 июн 2014, 23:07

Посмотрел на ебее и алиэкспрессе. Новый вентилятор - 17 USD. Б.у. раза в два дешевле. Клавиатура тоже примерно 17 USD. С меня взяли, само собой, раза в два больше.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Док » 25 июн 2014, 23:51

Вот моя клавиатура http://ru.aliexpress.com/item/Russian-K ... 97805.html
и вентилятор http://ru.aliexpress.com/item/New-lapto ... 07415.html
Всё новое и за два года подешевело. Но это для моего ноута, для других иначе, но, наверное, не сильно.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Grex
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 14:12

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Grex » 15 июл 2014, 14:14

http://ts62.ru/ и http://comtc.ru/ можно сказать одна организация, спецы отличные, советую!
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Customer » 05 окт 2014, 10:30

Изображение
Ты - это ты, а я - это я.
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение льдинка » 21 май 2015, 22:51

Подскажите, а если ноутбуку уже лет 10 (но работает ещё)) за его ремонт возьмутся? Или проще (дешевле) новый купить?
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение DS » 22 май 2015, 09:19

Я бы не стал работающий ноутбук ремонтировать.
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krajser
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 21:20

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение krajser » 22 май 2015, 10:35

Подскажите, а где в Рязани могут нормально продиагностировать и, при необходимости, отремонтировать китайский планшет? По объявлениям везде берут только топовые бренды (Apple, Samsung, ASUS и т. д.), да и по некоторым сервисным центрам не особо хорошие отзывы находил. Поделитесь секретными знаниями о хороших сервисных центрах!
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение льдинка » 22 май 2015, 14:07

DS писал(а):Я бы не стал работающий ноутбук ремонтировать.

У него мерцает экран (кажется, это называется шлейф?), а еще он тормозит. Может надо переустановить винду или почистить от вирусов? Интернетом пользуюсь, а антивируса на ноуте нет.
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение DS » 22 май 2015, 20:00

Экран называется экран. Ноутбук, которому 10 лет просто не может не тормозить.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Док » 22 май 2015, 23:15

льдинка
1. За ремонт - возьмутся.
2. Работающий ноутбук, особенно не новый, обязательно нужно разобрать, прочистить, пропылесосить.
3. Экран также называется и шлейф, и лампа подсветки экрана, и набортное видео, и драйвер набортного видео.
4. Может надо Винду переставить, может надо программы почистить, а антивирусник нужно купить у установить - ТОЧНО!
Your friend in time Emmet L.Brown
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 286
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение xoxol77 » 23 май 2015, 00:23

льдинка писал(а):
DS писал(а):Я бы не стал работающий ноутбук ремонтировать.

У него мерцает экран (кажется, это называется шлейф?), а еще он тормозит. Может надо переустановить винду или почистить от вирусов? Интернетом пользуюсь, а антивируса на ноуте нет.

Думаю, у вашего ноута есть ещё шансы на жизнь.
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение льдинка » 23 май 2015, 08:12

Ребята, спасибо за ответы!
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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Alpha07
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 окт 2011, 21:20

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Alpha07 » 11 фев 2016, 10:17

камрады, посоветуйте сервис по ремонту материнской платы и блока питания.
1. материнка GIGABYTE GA - X58A - UD7 LGA1366 < X58 > - стартует, вентили крутятся, но до инициализации процессора и биоса не доходит
2. бп CORSAIR RM Series RM1000 1000W - при включении издается небольшой щелчек и система не запускается (такое ощущение, что уходит в защиту или это реле)
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Mamed7
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
Откуда: Mongolia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Mamed7

Ремонт Ноутбуков

Сообщение Mamed7 » 16 сен 2016, 14:17

Все, Виталик, спасибо, было время, сам пачинил
Давно не был в твоем магазине
Время работы такое же?
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
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Lero4ka1223
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 16:43

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Lero4ka1223 » Вчера, 10:28

у меня была проблема по системе запуска блока я отнесла в ремонтный сервис http://pcmaster72.ru , честно не разбираюсь что именно мне сделали но после этого комп стал работать нормально
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1351
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение koten » Сегодня, 14:05

Lero4ka1223 писал(а):у меня была проблема по системе запуска блока я отнесла в ремонтный сервис http://pcmaster72.ru , честно не разбираюсь что именно мне сделали но после этого комп стал работать нормально

Его просто включили в розетку... вот и весь секрет
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