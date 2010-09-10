Ремонт Ноутбуков.
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Ремонт Ноутбуков.
А где в Рязани можно найти верхнюю часть от блока питания, там, где коннектор.
Re: Ремонт Ноутбуков.
Покупал запчасти для ноута в "Сервисный центр НаноМастер", Маяковского ул., д.103/42. Сидят два пацана. На удивление всё привезли как обещали, и вроде не дорого. Заказывал клавитауру и вентилятор.
В официальном сервисе Асус на Вокзальной 61к1 за клавиатуру просили ощутимо дороже, а вентилятор вообще не смогли добыть.
Ещё заходил в http://globservice.ru . Сложилось впечатление, что это просто лохотрон с красивой вывеской.
В официальном сервисе Асус на Вокзальной 61к1 за клавиатуру просили ощутимо дороже, а вентилятор вообще не смогли добыть.
Ещё заходил в http://globservice.ru . Сложилось впечатление, что это просто лохотрон с красивой вывеской.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Ремонт Ноутбуков.
В 2012г. клавиатуру для ноута ASUS через китайские "Товары-почтой" я купил за USD22.80 (723р.37), вентилятор - за USD9.00 (276р.93).
Клавиатур с русскими буквами там было мало предложений, но были.
Клавиатур с русскими буквами там было мало предложений, но были.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Ремонт Ноутбуков.
Посмотрел на ебее и алиэкспрессе. Новый вентилятор - 17 USD. Б.у. раза в два дешевле. Клавиатура тоже примерно 17 USD. С меня взяли, само собой, раза в два больше.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Ремонт Ноутбуков.
Вот моя клавиатура http://ru.aliexpress.com/item/Russian-K ... 97805.html
и вентилятор http://ru.aliexpress.com/item/New-lapto ... 07415.html
Всё новое и за два года подешевело. Но это для моего ноута, для других иначе, но, наверное, не сильно.
и вентилятор http://ru.aliexpress.com/item/New-lapto ... 07415.html
Всё новое и за два года подешевело. Но это для моего ноута, для других иначе, но, наверное, не сильно.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Ремонт Ноутбуков.
http://ts62.ru/ и http://comtc.ru/ можно сказать одна организация, спецы отличные, советую!
Re: Ремонт Ноутбуков.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Ремонт Ноутбуков.
Подскажите, а если ноутбуку уже лет 10 (но работает ещё)) за его ремонт возьмутся? Или проще (дешевле) новый купить?
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Ремонт Ноутбуков.
Я бы не стал работающий ноутбук ремонтировать.
Re: Ремонт Ноутбуков.
Подскажите, а где в Рязани могут нормально продиагностировать и, при необходимости, отремонтировать китайский планшет? По объявлениям везде берут только топовые бренды (Apple, Samsung, ASUS и т. д.), да и по некоторым сервисным центрам не особо хорошие отзывы находил. Поделитесь секретными знаниями о хороших сервисных центрах!
Re: Ремонт Ноутбуков.
DS писал(а):Я бы не стал работающий ноутбук ремонтировать.
У него мерцает экран (кажется, это называется шлейф?), а еще он тормозит. Может надо переустановить винду или почистить от вирусов? Интернетом пользуюсь, а антивируса на ноуте нет.
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Ремонт Ноутбуков.
Экран называется экран. Ноутбук, которому 10 лет просто не может не тормозить.
Re: Ремонт Ноутбуков.
льдинка
1. За ремонт - возьмутся.
2. Работающий ноутбук, особенно не новый, обязательно нужно разобрать, прочистить, пропылесосить.
3. Экран также называется и шлейф, и лампа подсветки экрана, и набортное видео, и драйвер набортного видео.
4. Может надо Винду переставить, может надо программы почистить, а антивирусник нужно купить у установить - ТОЧНО!
1. За ремонт - возьмутся.
2. Работающий ноутбук, особенно не новый, обязательно нужно разобрать, прочистить, пропылесосить.
3. Экран также называется и шлейф, и лампа подсветки экрана, и набортное видео, и драйвер набортного видео.
4. Может надо Винду переставить, может надо программы почистить, а антивирусник нужно купить у установить - ТОЧНО!
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Ремонт Ноутбуков.
льдинка писал(а):DS писал(а):Я бы не стал работающий ноутбук ремонтировать.
У него мерцает экран (кажется, это называется шлейф?), а еще он тормозит. Может надо переустановить винду или почистить от вирусов? Интернетом пользуюсь, а антивируса на ноуте нет.
Думаю, у вашего ноута есть ещё шансы на жизнь.
Re: Ремонт Ноутбуков.
Ребята, спасибо за ответы!
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: Ремонт Ноутбуков.
камрады, посоветуйте сервис по ремонту материнской платы и блока питания.
1. материнка GIGABYTE GA - X58A - UD7 LGA1366 < X58 > - стартует, вентили крутятся, но до инициализации процессора и биоса не доходит
2. бп CORSAIR RM Series RM1000 1000W - при включении издается небольшой щелчек и система не запускается (такое ощущение, что уходит в защиту или это реле)
1. материнка GIGABYTE GA - X58A - UD7 LGA1366 < X58 > - стартует, вентили крутятся, но до инициализации процессора и биоса не доходит
2. бп CORSAIR RM Series RM1000 1000W - при включении издается небольшой щелчек и система не запускается (такое ощущение, что уходит в защиту или это реле)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 14:18
- Откуда: Mongolia
- Контактная информация:
Ремонт Ноутбуков
Все, Виталик, спасибо, было время, сам пачинил
Давно не был в твоем магазине
Время работы такое же?
Давно не был в твоем магазине
Время работы такое же?
Ловись рыбка мальнькая и большая:)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 мар 2017, 16:43
Re: Ремонт Ноутбуков.
у меня была проблема по системе запуска блока я отнесла в ремонтный сервис http://pcmaster72.ru , честно не разбираюсь что именно мне сделали но после этого комп стал работать нормально
Re: Ремонт Ноутбуков.
Lero4ka1223 писал(а):у меня была проблема по системе запуска блока я отнесла в ремонтный сервис http://pcmaster72.ru , честно не разбираюсь что именно мне сделали но после этого комп стал работать нормально
Его просто включили в розетку... вот и весь секрет
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