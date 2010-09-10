Сообщение Колхозник » 25 июн 2014, 23:07

Посмотрел на ебее и алиэкспрессе. Новый вентилятор - 17 USD. Б.у. раза в два дешевле. Клавиатура тоже примерно 17 USD. С меня взяли, само собой, раза в два больше.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)