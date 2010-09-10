Пушок писал(а): у меня ноуту более 5 лет, стал глючить жесткий диск, даже не стала ремонтировать, сразу перекупам сдала ))) буду теперь на новый копить. И вам советую избавляться от старой техники, а то в будущем даже продать не сможете.