Ремонт Ноутбуков.

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Hiommi
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 59 минут назад

Re: Ремонт Ноутбуков.

Сообщение Hiommi » 47 минут назад

Пушок писал(а):у меня ноуту более 5 лет, стал глючить жесткий диск, даже не стала ремонтировать, сразу перекупам сдала ))) буду теперь на новый копить. И вам советую избавляться от старой техники, а то в будущем даже продать не сможете.

Ну и зачем спрашивается? Жёсткий диск бы поменяли и всё, он не так дорого стоит. А так вам на будущее, чуть что, то заходите на https://ryazan.navyservice.ru/ , смотрите где к вам будет ближайший сервисный центр и несёте туда вашу технику, только прежде посмотрите на рейтинг и сравните цены.
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