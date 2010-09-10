Сообщение Женечка » 26 янв 2012, 22:53

Хочу купить в подарок картину-постер (холст без багета) типа огни Нью-Йорка, Мерлин Монро и в таком духе. Видела в Барсе на Московском, там как на эскалаторе из продуктового подниматься по левой стороне. так вот, интересуют еще другие места. если кто знает, подскажите плиз... очень надо и поскорее..

Кв. 146 (2 подъезд, 8 этаж)