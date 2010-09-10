Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Женечка
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 21 дек 2010, 19:38

Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры

Сообщение Женечка » 26 янв 2012, 22:53

Хочу купить в подарок картину-постер (холст без багета) типа огни Нью-Йорка, Мерлин Монро и в таком духе. Видела в Барсе на Московском, там как на эскалаторе из продуктового подниматься по левой стороне. так вот, интересуют еще другие места. если кто знает, подскажите плиз... очень надо и поскорее..
Кв. 146 (2 подъезд, 8 этаж)
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ЮрийЗО
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 21:11

Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры

Сообщение ЮрийЗО » 27 янв 2012, 20:36

www.zzprint.ru
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Dimono
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1221
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 19:29

Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры

Сообщение Dimono » 27 янв 2012, 22:02

Женечка писал(а):Хочу купить в подарок картину-постер (холст без багета) типа огни Нью-Йорка, Мерлин Монро и в таком духе. Видела в Барсе на Московском, там как на эскалаторе из продуктового подниматься по левой стороне. так вот, интересуют еще другие места. если кто знает, подскажите плиз... очень надо и поскорее..

А в Барсе чем не устраивает, если нужно именно это?
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Igorko1997
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 19:53

Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры

Сообщение Igorko1997 » 25 июл 2016, 19:53

Здравствуйте, посоветую вам обратиться за выбором сюда http://kartina-grad.ru/modulnie_kartina_cat/, тут делают модульные картины на заказ, мне понравилась!
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Igorko1997
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 19:53

Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры

Сообщение Igorko1997 » 27 июл 2016, 17:43

Здравствуйте, модульные картины тут http://kartina-grad.ru/modulnie_kartina_cat/, посоветую вам обратиться за выбором туда, там делают даже картины на заказ, мне понравилась!
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Нико1111
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 16:58

Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры

Сообщение Нико1111 » 18 окт 2016, 17:01

Здравствуйте, посоветую приобрести модульные картины на http://kartin-bazar.ru/ , там огромный выбор товара!
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maria45
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 12:52

Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры

Сообщение maria45 » 03 дек 2016, 12:54

Наткнулась на сайт модульных картин http://nature-morte.ru , здесь достаточно большой и
интересный выбор, кто ни будь заказывал подобные картины (может быть даже с этого
сайта) как они, действительно так здорово смотрятся? Заранее спасибо
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maryyoung
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 23:14

Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры

Сообщение maryyoung » Вчера, 23:15

Смотрите, какие красивые картины.
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