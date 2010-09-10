Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры
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Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры
Хочу купить в подарок картину-постер (холст без багета) типа огни Нью-Йорка, Мерлин Монро и в таком духе. Видела в Барсе на Московском, там как на эскалаторе из продуктового подниматься по левой стороне. так вот, интересуют еще другие места. если кто знает, подскажите плиз... очень надо и поскорее..
Кв. 146 (2 подъезд, 8 этаж)
Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры
Женечка писал(а):Хочу купить в подарок картину-постер (холст без багета) типа огни Нью-Йорка, Мерлин Монро и в таком духе. Видела в Барсе на Московском, там как на эскалаторе из продуктового подниматься по левой стороне. так вот, интересуют еще другие места. если кто знает, подскажите плиз... очень надо и поскорее..
А в Барсе чем не устраивает, если нужно именно это?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 июл 2016, 19:53
Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры
Здравствуйте, посоветую вам обратиться за выбором сюда http://kartina-grad.ru/modulnie_kartina_cat/, тут делают модульные картины на заказ, мне понравилась!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 июл 2016, 19:53
Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры
Здравствуйте, модульные картины тут http://kartina-grad.ru/modulnie_kartina_cat/, посоветую вам обратиться за выбором туда, там делают даже картины на заказ, мне понравилась!
Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры
Здравствуйте, посоветую приобрести модульные картины на http://kartin-bazar.ru/ , там огромный выбор товара!
Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры
Наткнулась на сайт модульных картин http://nature-morte.ru , здесь достаточно большой и
интересный выбор, кто ни будь заказывал подобные картины (может быть даже с этого
сайта) как они, действительно так здорово смотрятся? Заранее спасибо
интересный выбор, кто ни будь заказывал подобные картины (может быть даже с этого
сайта) как они, действительно так здорово смотрятся? Заранее спасибо
Re: Подскажите, где в Рязани купить картины-постеры
Смотрите, какие красивые картины.
8 сообщений • Страница 1 из 1
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