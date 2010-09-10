Продаются принтеры.

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Продаются принтеры.

Сообщение Fafhrd » 12 дек 2013, 18:38

Мне, кстати, тоже нечто подобное интересно.
Единственное - струйный не хочется, опыт был. Потребность неравномерная, пару месяцев постоял без дела и засох.
Если бывают в природе сильно недорогие б/у МФУ, не выглядящие ушатанными и работающие не хуже новых - почему нет?
Поэтому за дискуссией слежу с интересом.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Продаются принтеры.

Сообщение ФрекенСнорк » 12 дек 2013, 19:07

ЮрийЗО писал(а):Т.е. Вам и копировать и распечатывать надо?
Обязательно новая техника или б\у не побрезгуете?

бу бы не хотелось, хотя сама не знаю, почему...
но, конечно, всё упирается в стоимость, как изначальную, так и расходников.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Olgunka
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 17:41

Re: Продаются принтеры.

Сообщение Olgunka » 15 дек 2013, 19:16

Canon LBP- 1120. Принтер боеготовен. Картридж свежезаправлен. Проверить на месте, к сожалению, будет невозможно, тк на установленную 7 винду нет драйверов. Цена 1000р Торг уместен.
Также: фотопринтер Epson R270/ Картриджи не заправлены. Цена 2500.
Торг уместен.
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ЮрийЗО
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 21:11

Re: Продаются принтеры.

Сообщение ЮрийЗО » 16 дек 2013, 13:47

Посмотрите немного ниже сообщение " Принтеры и МФУ"
там есть
МФУ HP LaserJet 3055 - 4000 рублей
МФУ Canon i-SENSYS MF4018 - 4000 рублей
Это то, что Вам подойдет.
А если не пугают размеры , то мой MB 318 ( Sharp 5316) предлагаю за 3 тыс руб,
занимаемая площадь на столе или на полу - 60см х 55 см
Выступающие части отсутствуют
Зато А3 формат ( вдруг да пригодится?) и никаких чипов.
Если будете печатать менее 8 тыс листов в год, то заправлять будете раз в 2 года.
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ЮрийЗО
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 21:11

Re: Продаются принтеры.

Сообщение ЮрийЗО » 24 июн 2014, 12:30

CANON Ir 2016
Копир, формат А3, пробег 300к.
После предпродажной подготовки.
Доставка до порога.
4900 руб.
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ЮрийЗО
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 21:11

Re: Продаются принтеры.

Сообщение ЮрийЗО » 25 июн 2015, 19:37

XEROX WC4118
Копир-принтер.
Двусторонняя печать
На сервисе у официального представителя XEROX
Доставка, если надо-помощь в установке.
2100 руб.
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ЮрийЗО
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 21:11

Re: Продаются принтеры.

Сообщение ЮрийЗО » 17 минут назад

XEROX PHASER 3125
Принтер, пробег 177 тыс.
Сетевой.
Доставка до порога.
1100 руб.
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