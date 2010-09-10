Сообщение ЮрийЗО » 16 дек 2013, 13:47

Посмотрите немного ниже сообщение " Принтеры и МФУ"

там есть

МФУ HP LaserJet 3055 - 4000 рублей

МФУ Canon i-SENSYS MF4018 - 4000 рублей

Это то, что Вам подойдет.

А если не пугают размеры , то мой MB 318 ( Sharp 5316) предлагаю за 3 тыс руб,

занимаемая площадь на столе или на полу - 60см х 55 см

Выступающие части отсутствуют

Зато А3 формат ( вдруг да пригодится?) и никаких чипов.

Если будете печатать менее 8 тыс листов в год, то заправлять будете раз в 2 года.