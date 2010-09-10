Продаются принтеры.
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Re: Продаются принтеры.
Мне, кстати, тоже нечто подобное интересно.
Единственное - струйный не хочется, опыт был. Потребность неравномерная, пару месяцев постоял без дела и засох.
Если бывают в природе сильно недорогие б/у МФУ, не выглядящие ушатанными и работающие не хуже новых - почему нет?
Поэтому за дискуссией слежу с интересом.
Единственное - струйный не хочется, опыт был. Потребность неравномерная, пару месяцев постоял без дела и засох.
Если бывают в природе сильно недорогие б/у МФУ, не выглядящие ушатанными и работающие не хуже новых - почему нет?
Поэтому за дискуссией слежу с интересом.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Продаются принтеры.
ЮрийЗО писал(а):Т.е. Вам и копировать и распечатывать надо?
Обязательно новая техника или б\у не побрезгуете?
бу бы не хотелось, хотя сама не знаю, почему...
но, конечно, всё упирается в стоимость, как изначальную, так и расходников.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Продаются принтеры.
Canon LBP- 1120. Принтер боеготовен. Картридж свежезаправлен. Проверить на месте, к сожалению, будет невозможно, тк на установленную 7 винду нет драйверов. Цена 1000р Торг уместен.
Также: фотопринтер Epson R270/ Картриджи не заправлены. Цена 2500.
Торг уместен.
Также: фотопринтер Epson R270/ Картриджи не заправлены. Цена 2500.
Торг уместен.
Re: Продаются принтеры.
Посмотрите немного ниже сообщение " Принтеры и МФУ"
там есть
МФУ HP LaserJet 3055 - 4000 рублей
МФУ Canon i-SENSYS MF4018 - 4000 рублей
Это то, что Вам подойдет.
А если не пугают размеры , то мой MB 318 ( Sharp 5316) предлагаю за 3 тыс руб,
занимаемая площадь на столе или на полу - 60см х 55 см
Выступающие части отсутствуют
Зато А3 формат ( вдруг да пригодится?) и никаких чипов.
Если будете печатать менее 8 тыс листов в год, то заправлять будете раз в 2 года.
там есть
МФУ HP LaserJet 3055 - 4000 рублей
МФУ Canon i-SENSYS MF4018 - 4000 рублей
Это то, что Вам подойдет.
А если не пугают размеры , то мой MB 318 ( Sharp 5316) предлагаю за 3 тыс руб,
занимаемая площадь на столе или на полу - 60см х 55 см
Выступающие части отсутствуют
Зато А3 формат ( вдруг да пригодится?) и никаких чипов.
Если будете печатать менее 8 тыс листов в год, то заправлять будете раз в 2 года.
Re: Продаются принтеры.
CANON Ir 2016
Копир, формат А3, пробег 300к.
После предпродажной подготовки.
Доставка до порога.
4900 руб.
Копир, формат А3, пробег 300к.
После предпродажной подготовки.
Доставка до порога.
4900 руб.
Re: Продаются принтеры.
XEROX WC4118
Копир-принтер.
Двусторонняя печать
На сервисе у официального представителя XEROX
Доставка, если надо-помощь в установке.
2100 руб.
Копир-принтер.
Двусторонняя печать
На сервисе у официального представителя XEROX
Доставка, если надо-помощь в установке.
2100 руб.
Re: Продаются принтеры.
XEROX PHASER 3125
Принтер, пробег 177 тыс.
Сетевой.
Доставка до порога.
1100 руб.
Принтер, пробег 177 тыс.
Сетевой.
Доставка до порога.
1100 руб.
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