Сообщение Ksushka62 » 24 авг 2012, 14:37

Насколько я знаю, в РГУ есть языковые курсы, в том числе для взрослых и детей (не для абитуриенов в смысле). Называется, кажется, Лингвистический ценр. Вот китайский там был. Но детские группы там появляются только в том случае, если набирается необходимое количество слушателей. Это бывает не каждый год.

"Иногда очень выгодно выглядеть дурочкой" (с) "Завтрак у Тиффани"