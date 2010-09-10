Курсы китайского языка
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Re: Курсы китайского языка
Насколько я знаю, в РГУ есть языковые курсы, в том числе для взрослых и детей (не для абитуриенов в смысле). Называется, кажется, Лингвистический ценр. Вот китайский там был. Но детские группы там появляются только в том случае, если набирается необходимое количество слушателей. Это бывает не каждый год.
"Иногда очень выгодно выглядеть дурочкой" (с) "Завтрак у Тиффани"
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24088
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Курсы китайского языка
krovopivets писал(а):Еще раз!
Сомневаюсь, что можно! Пока таких инцидентов не было! Теперь понятно?
теперь понятно, но в данном случае дОлжно использовать слова "прецедент"
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Курсы китайского языка
Здравствуйте! Возможно ещё изучение языка онлайн. Я знаю хорошую языковую школу в СПб. Обратите своё внимание на школу "Лингваконтакт". Рекомендую! www.linguacontact.ru
Re: Курсы китайского языка
День добрый форумчане! Поднимаю старую тему. Неуспел я отдать в школу 47 своего ребенка для обучения китайского как мне говорят, что приходила прокуратура и запретила, типа китайцы из института конфуция работали без соответсвующих на то разрешительных документов!!! Вот так новости!!! Пришлось нанимать русского репетитора из того злосчастного конфуция!))) так он мне недавно и говорит, что китайцы неугомонный народ сейчас все равно пытаются открыть в школах классы конфуция! странно как то вроде с ними мир, дружба, жвачка, неужели не могут сделать эти доки, чтобы те бесплатно обучали школьников!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 49 минут назад
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