Курсы китайского языка

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Ksushka62
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 23:23

Re: Курсы китайского языка

Сообщение Ksushka62 » 24 авг 2012, 14:37

Насколько я знаю, в РГУ есть языковые курсы, в том числе для взрослых и детей (не для абитуриенов в смысле). Называется, кажется, Лингвистический ценр. Вот китайский там был. Но детские группы там появляются только в том случае, если набирается необходимое количество слушателей. Это бывает не каждый год.
"Иногда очень выгодно выглядеть дурочкой" (с) "Завтрак у Тиффани"
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24088
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Курсы китайского языка

Сообщение ФрекенСнорк » 24 авг 2012, 18:27

krovopivets писал(а):Еще раз!
Сомневаюсь, что можно! Пока таких инцидентов не было! Теперь понятно?

теперь понятно, но в данном случае дОлжно использовать слова "прецедент" :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Helen1100
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 10:44

Re: Курсы китайского языка

Сообщение Helen1100 » 07 фев 2016, 10:47

Здравствуйте! Возможно ещё изучение языка онлайн. Я знаю хорошую языковую школу в СПб. Обратите своё внимание на школу "Лингваконтакт". Рекомендую! www.linguacontact.ru
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Danila_Pr
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 16:44

Re: Курсы китайского языка

Сообщение Danila_Pr » 07 фев 2016, 15:37

День добрый форумчане! Поднимаю старую тему. Неуспел я отдать в школу 47 своего ребенка для обучения китайского как мне говорят, что приходила прокуратура и запретила, типа китайцы из института конфуция работали без соответсвующих на то разрешительных документов!!! Вот так новости!!! Пришлось нанимать русского репетитора из того злосчастного конфуция!))) так он мне недавно и говорит, что китайцы неугомонный народ сейчас все равно пытаются открыть в школах классы конфуция! странно как то вроде с ними мир, дружба, жвачка, неужели не могут сделать эти доки, чтобы те бесплатно обучали школьников!!!
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PercyErubs
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 49 минут назад

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